Axel Bassani (Ducati): Zu frech für ein Werksteam?

Axel Bassani will auch in einem Werksteam sagen können, was er denkt

Wenn es um die Nachfolge von Jonathan Rea im Kawasaki-Werksteam geht, fällt oft der Name von Ducati-Privatier Axel Bassani. «Man bekommt nicht immer das, was man verdient», weiß der Italiener.

Mit starken Leistungen hat sich Axel Bassani in den vergangenen drei Jahren mehrfach ins Rampenlicht gefahren. Der letzte Privatier, der wie der 24-Jährige regelmäßig um Podestplätze kämpfte, war Michael Rinaldi 2020 im Ducati-Team GoEleven. Nach einem Sieg und drei Podestplätzen wechselte der Italiener anschließend ins Aruba.it-Werksteam.

Für Bassani könnte der Weg zu Kawasaki führen, wo der Platz von Jonathan Rea am Ende der Saison neu besetzt werden muss. Die Abwägung ist für Bassani nicht leicht. Sportlich wäre er im privaten Ducati-Team Motocorsa wahrscheinlich besser aufgestellt, muss aber Geld zum Budget beisteuern. Bei Kawasaki wäre der Erfolg fraglich, dafür würde er aber ein Gehalt bekommen.

«Es ist immer schwierig, über die Zukunft zu sprechen. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Ich tue, was ich tun muss und versuche, auf der Strecke 100 Prozent zu geben und vorn mitzufahren. Außerhalb der Strecke ist es die Aufgabe meines Managers, mit den Teams zu sprechen. Es ist nicht leicht, das zu akzeptieren, aber so ist die Situation», sagte der Italiener, der auf den Platz von Michael Rinaldi bei Aruba.it Ducati spekulierte, den aber Nicolò Bulega erhielt. «Wie ich mich fühle, weil ich kein Werksmotorrad habe, ist nicht leicht zu erklären. Es ist eine seltsame Welt. Manchmal bekommt man nicht das, was man verdient. Ich habe das Gefühl, dass die Leute Angst vor mir haben, weil ich ein schneller Fahrer bin und mir nicht verbieten lasse, was ich sage. Es ist nicht einfach, mich in einem Team zu haben!»

Für Magny-Cours und die übrigen Saisonrennen hat sich Bassani viel vorgenommen. «Das Ziel für den letzten Teil der Saison ist ein Platz unter den Top-3 der Meisterschaft. Ich möchte Rennen gewinnen und den Moment genießen», sagte der Ducati-Pilot kühn. «Wir machen einen wirklich guten Job und sind nahe am Sieg dran. Es kommen Rennen, bei denen ich die Strecke und das Layout mag. Ich versuche, um Siege zu kämpfen, aber das ist nicht einfach. Vor dem Ende der Saison werden wir es schaffen. Magny-Cours ist eine wirklich gute Strecke für uns, letztes Jahr hatten wir dort zwei Podiumsplätze. Ich denke, wir können um das Podium oder um den Sieg kämpfen, aber wir werden sehen.»