Auch Honda-Ass Iker Lecuona bei der MotoGP in Sepang

Iker Lecuona kommt erneut bei LCR Honda in der MotoGP zum Einsatz

Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) wird nicht der einzige Superbike-Pilot beim Sepang-GP sein. Einmal mehr wurde Iker Lecuona von Honda als Ersatz in die MotoGP zitiert.

Die Leidenszeit von MotoGP-Pilot Alex Rins setzt sich fort. Der Spanier hatte sich im Sprintrennen in Mugello einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen, der trotz zwei Operationen seit Monaten schlecht verheilt. Seitdem hat der LCR-Honda-Pilot nur das Meeting in Mandalika bestritten.

Nun erhielt Rins die Empfehlung, in diesem Jahr keine Rennen mehr zu bestreiten. Für das bevorstehende Meeting auf dem Sepang Circuit wurde daher Iker Lecuona von der Honda Racing Corporation als Ersatz nominiert. Der Honda-Werkspilot aus der Superbike-WM war zuvor bereits in Silverstone, Red Bull Ring und Barcelona bei LCR eingesprungen, verpasste aber bei allen drei Einsätzen die Punkteränge.

Mit einer Wildcard wird dagegen Álvaro Bautista beim Sepang-GP dabei sein, die der 38-Jährige von Ducati als Belohnung für den Gewinn der Superbike-WM 2022 erhielt. Mit der aktuellen MotoGP-Ducati wird dem mittlerweile zweifachen SBK-Weltmeister viel zugetraut.

Bereits jetzt steht fest, dass Lecuona auch eine Woche später in Doha für LCR fahren wird. Sollte Rins auch das Saisonfinale in Valencia am 26. November auslassen, könnte der 23-Jährige erneut zum Einsatz kommen.