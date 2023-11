Motorradmesse EICMA: Schaulaufen der Superbike-Stars

Die EICMA in Mailand ist nicht nur einer der wichtigsten Motorradmessen, sie ist auch ein Magnet für Motorsport-Fans. Ein beliebter Stand ist der der Superbike-WM, wo sich Top-Piloten die Klinke in die Hand geben.

Die EICMA findet in diesem Jahr vom siebten bis zwölften November statt. Am heutigen Dienstag ist die Messe für die Presse und Medien geöffnet, am Mittwoch für Fachbesucher und ab Donnerstag für jedermann. Die Enthüllung neuer Motorräder für die seriennahe Weltmeisterschaft 2024 ist nicht zu erwarten, dafür aber zahlreiche Teampräsentation und Fahrerinterviews, auch im Rahmen der Paddock-Show auf dem offiziellen Messe-Stand der Superbike-WM.

So wird am Donnerstag Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea seinen ersten öffentlichen Auftritt für Pata Yamaha Prometeon haben, auch sein Teamkollege Andrea Locatelli wird anwesend sein.

Weitere Superbike-Piloten, die sich den Fragen von Michael Hill stellen werden, sind Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), das GRT Yamaha-Duo Remy Gardner und Dominique Aegerter, Xavi Vierge vom Team HRC sowie Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega (Aruba Ducati) und Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

Wie SPEEDWEEK.com in Erfahrung bringen konnte, sind ferner Auftritte der Kawasaki-Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani und diverser Piloten der Supersport-WM 300 geplant. Außerdem werden sich verschiedene Teams präsentieren, darunter Go Eleven Ducati, Pedercini Kawasaki und GMT94 Yamaha.

Superbike-Fans können auch bei den diversen Herstellern und Zubehörhändlern auf Autogramme und Selfies hoffen. Am Stand von Jet Prime findet zum Beispiel am Donnerstag eine Autogrammstunde von Oliver Bayliss statt.