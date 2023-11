Tarran Mackenzie (Honda): Vom Jerez-Test ins Hospital

Die Winterpause beginnt für Superbike-Rookie Tarran Mackenzie mit einem Krankenhausbesuch. Der Petronas-Honda-Pilot lässt Metall aus seinem Oberschenkel entfernen.

Nach einem Jahr Supersport-WM mit Petronas Honda ist Tarran Mackenzie bei seinem eigentlichen Ziel angekommen und steigt innerhalb seines Teams in die Superbike-Kategorie auf. Der Engländer hatte die CBR1000RR-R im Mai als Vertreter des verletzten Stammfahrers Eric Granado bereits in Misano getestet, später noch in Japan die Suzuka-Version.

Beim Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche pilotierte der 28-Jährige die Fireblade erstmals mit einem Vertrag für die Superbike-WM 2024 in der Tasche. In 1:41,197 min büßte Mackenzie mit der alten Honda 0,7 sec auf HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima ein, was an sich eine solide Leistung war.

Der nächste Test von Petronas Honda ist für Januar geplant. In der Winterpause wird sich der BSB-Champion von 2021 (mit Yamaha) lästiges Metall aus dem Körper entfernen lassen und wird sich bereits am kommenden Montag ins Krankenhaus begeben.

«Am 27. November werden mir einige Schrauben aus dem Oberschenkelknochen entfernt, die mich schon länger etwas störten. Es ist nur ein kleiner Eingriff, nach einer Woche kann ich wieder mit dem Training beginnen», verriet Mackenzie. «Ich war dem Team dankbar, dass es sich für den Test [in Jerez] entschieden hat. Für mich als Rookie war das besonders wertvoll. Ich habe viel zu lernen und war glücklich mit dem, was wir geschafft haben.»