Jerez-Test: Alte Kawasaki schneller als neue Honda

Am letzten Testtag in Jerez sorgte wenig überraschend Kawasaki-Pilot Alex Lowes für die schnellste Zeit. Das Debüt der neuen Honda CBR 1000RR-R kann als gelungen bezeichnet werden.

Auf dem Circuito de Jerez war diese Woche ein bunter Mix aus SBK-WM-Piloten, MotoGP-Testfahrern und BSB-Teilnehmern zu sehen; Jonas Folger und Mika Kallio probierten für die Firma WP diverse Federelemente mit einer Moto2-Kalex.

Montag und Dienstag hatte das MotoGP-Testteam von Yamaha die Strecke in Südspanien gemietet, am Mittwoch und Donnerstag das Superbike-WM-Werksteam von Kawasaki.

Nach den ersten zwei Tagen war Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli mit 1:38,447 min Schnellster der Superbike-Piloten, womit er den Wimpernschlag von 0,001 sec schneller als Remy Gardner (GRT Yamaha) bei seiner Bestzeit während des ersten Wintertests am 31. Oktober und 1. November war.

Um die Zeiten einordnen zu können: Die schnellste Rennrunde drehte in Jerez Álvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im gleichen Jahr mit 1:38,247 min auf.

Am Mittwoch und Donnerstag waren aus der Superbike-Weltmeisterschaft die Werksteams von Kawasaki und Honda unterwegs. Yamaha und Ducati sind bereits in der Winterpause, BMW testet vom 4. bis 6. Dezember mit Neuzugang Toprak Razgatlioglu zuerst einen Tag in Portimão und dann zwei in Jerez.

Die Aufgabenstellungen von Kawasaki und Honda hätten kaum unterschiedlicher sein können. Während das Kawasaki-Team auch 2024 mit der momentanen ZX-10RR antreten muss und in jedem Detail Verbesserungen sucht, hat Honda eine neue CBR1000RR-R und leistete Grundlagenarbeit.

HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima spulte seine Runden seit Montag ab, am Mittwoch und Donnerstag durften sich die Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge einen ersten Eindruck von der neuen Fireblade verschaffen.

Der Jerez-Test war der letzte Auftritt von Honda-Teammanager Leon Camier, sein noch nicht verkündeter Nachfolger wird aus der MotoGP-WM kommen.

Für die Bestzeit am Donnerstag sorgte Lowes in 1:38,763 min, eine so respektable Runde lässt auf den Einsatz des superweichen SCQ-Hinterreifens schließen. Bester der Honda-Piloten war Xavi Vierge, der in 1:39,562 min wahrscheinlich einen Standard-Rennreifen einsetzte. Dies vorausgesetzt geht der Rückstand von 0,8 sec auf die Zeit von Lowes für den ersten Test mit der neuen Fireblade in Ordnung.

Ein solides Superbike-Debüt auf der Petronas-Honda gab Tarran Mackenzie, der mit der alten CBR1000RR-R eine 1:41,197 min erreichte. Sein Teamkollege Adam Norrodin, der wie der Engländer aus der Supersport-Kategorie aufsteigt, war in 1:44,784 min das Schlusslicht der Zeitenliste.

Wie immer bei Testfahrten sind die Zeiten nur teilweise aussagekräftig, weil die Teams sehr unterschiedliche Testprogramme haben und die Fahrer nie zur gleichen Uhrzeit mit identischen Reifentypen unterwegs sind.