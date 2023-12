Ducati feiert eine Party – kommen 20.000 Gäste?

Das vergangene Jahr war für Ducati mit dem Gewinn von MotoGP sowie Superbike- und Supersport-WM das erfolgreichste der Firmengeschichte. Grund genug für eine gigantische Party.

Ducati dominierte mit seinen Werksteams die Motorsport-Saison 2023. In der MotoGP verteidigte Pecco Bagnaia seinen Vorjahrestriumph genauso erfolgreich, wie es Álvaro Bautista in der Superbike-WM gelang. Dazu sorgte Nicolò Bulega für den erstmaligen Gewinn der Supersport-WM.

Nach Abschluss aller Rennserien bereitet sich Ducati darauf vor, die Erfolge gebührend zu feiern und kündigte das ‹Campioni in Festa› an – öffentlich und für jedermann. Die Party steigt am 15. Dezember, Schauplatz ist die bis zu 20.000 Besucher fassende Unipol Arena in Casalecchio di Reno. Die Mehrzweckhalle in der Provinz Bologna ist je nach Konfiguration für bis zu 20.000 Besucher ausgelegt! Der Eintritt ist frei.

Zu den Protagonisten der Party gehören natürlich die genannten Champions der abgelaufenen Saison, dazu werden mit Jorge Martín (Pramac Racing Team) und Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) der Zweiter und Dritte der MotoGP-WM sowie weitere Persönlichkeiten aus der Ducati-Sphäre anwesend sein.

Das abendfüllende Programm beginnt um 20:00 Uhr, an Ende wird ein DJ für Stimmung sorgen. Details werden demnächst bekannt gegeben.