Puccetti Kawasaki hat hohe Erwartungen an Tito Rabat

Im kommenden Jahr unternimmt Tito Rabat seinen zweiten Versuch, in der Superbike-WM Fuß zu fassen. Die Voraussetzungen bei Puccetti Kawasaki sind besser als bisher, der Druck wird aber nicht weniger.

Der erste Versuch von Tito Rabat, eine volle Saison in der Superbike-WM zu bestreiten, ging gehörig schief. Der Spanier dockte 2021 bei Barni Ducati an, aber nach acht Meetings trennte er sich einvernehmlich, weil es keine Fortschritte gab. Die restlichen Rennwochenenden bestritt er mit Puccetti Kawasaki als Ersatz für den verletzten Lucas Mahias, die Ergebnisse blieben aber bescheiden.

Als Champion der spanischen Superbike-Serie 2022 (mit Honda) rehabilitierte sich Rabat. In Misano hatte er, erneut als Ersatz im Puccetti-Team, einen einmaligen Auftritt und auch 2023 übernahm der 34-Jährige ab Misano die verwaiste ZX-10RR. Im kommenden Jahr wird Rabat erstmals von Beginn an mit Puccetti antreten.

Puccetti erhält von Kawasaki für 2024 identisches Material wie die Werksmotorräder, mit Rabat wurde ein Einjahresvertrag vereinbart. Vor dem Saisonauftakt wird der Moto2-Weltmeister von 2014 drei Tests absolvieren.



«Wir sind sehr glücklich, die Zusammenarbeit mit einem so talentierten und professionellen Fahrer fortzusetzen, mit dem sich unser gesamtes Team sofort gut verstanden hat», sagte Teamchef Manuel Puccetti. «Bisher ist er für andere Fahrer eingesprungen, ohne dass wir die Möglichkeit hatten, gemeinsam zu testen. Umso mehr freuen wir uns, 2024 eine ganze Saison mit ihm bestreiten zu können. Unsere Vorbereitung umfasst Wintertests im Januar, sowohl in Jerez als auch in Portimão, wo Tito Vertrauen zu seiner Ninja aufbauen kann. Das Motorrad wird konkurrenzfähiger sein als das Motorrad von 2023, auch dank der Updates durch Concession-Parts. Unser Ziel ist es, regelmäßig in den Top-10 zu landen.»

Angesichts des Teilnehmerfelds sind Top-10-Ergebnisse bereits ein hohes Ziel. Rabat wird sein Bestes geben.



«Ich bin sehr glücklich, dass wir eine Vereinbarung getroffen haben, die es mir erlaubt, bei Kawasaki Puccetti Racing zu bleiben. Ich hatte schon immer eine gute Beziehung zu Manuel und dem gesamten Team», ergänzte der Spanier. «Ich bin mir sicher, dass unsere Ergebnisse besser ausfallen werden, wenn ich an den Wintertests und allen Rennen teilnehmen kann, anders als bisher. Ich erwarte ein noch konkurrenzfähigeres Motorrad und kann es kaum erwarten, meine Saison 2024 zu beginnen.»