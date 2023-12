Jahrbuch der Superbike-WM 2023 ab sofort erhältlich

Mit ein paar Tagen Verzögerung ist das offizielle Jahrbuch der Superbike-WM 2023 verfügbar. Schnell bestellt, liegt es noch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum.

Am Tag nach dem diesjährigen Finale in Jerez begann die Superbike-WM 2024, so ist es im Reglement der seriennahen Weltmeisterschaft definiert. Durch die Wechsel von Toprak Razgatlioglu zu BMW und Jonathan Rea zu Yamaha wird die neue Saison mit Spannung erwartet, die bisherigen Wintertests wurden so intensiv verfolgt wie selten zuvor.

Nun ist aber Pause und die Räder stehen bis zum Jerez-Test am 24. Januar still. Eine gute Gelegenheit, um die Höhepunkte der vergangenen Saison Revue passieren zu lassen. Man denke nur an die unglaubliche Siegesserie von Álvaro Bautista (Ducati) zu Saisonbeginn und die spektakulären Duelle zwischen dem Spanier und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) bei den Meetings in Portimão und Jerez. Oder die überraschende Pole von Garrett Gerloff (BMW) in Magny-Cours und die Podestplätze von Rookie Dominique Aegerter (Yamaha) in Jerez.

Dies und vieles mehr wird in die Geschichte der seriennahen Weltmeisterschaft einfließen und natürlich auch im traditionellen Jahrbuch Erwähnung finden, das ab sofort erhältlich ist und sich gut als Weihnachtsgeschenk für einen Fan eignet. Unverbindliche Preisempfehlung für das Werk mit hochwertigen Illustrationen und vielen Hintergründen beträgt 48 Euro.