Team-Präsentationen 2024: Von pompös bis Sparprogramm

Das Team Elf Marc VDS Ducati präsentierte sich in einem Schloss

Nach dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu von Yamaha zu BMW wurden die Teamaufstellungen für die Superbike-WM 2024 kräftig durcheinandergewürfelt. Die Präsentationen der Protagonisten sind sehr unterschiedlich.

Den Anfang mit den Präsentationen machte am 12. Januar das Team Yamaha Motoxracing in Rom, die Italiener treten weiterhin mit dem Engländer Bradley Ray an.

Am 15. Januar erlebten wir eine spektakuläre Vorstellung des neuen Ducati-Teams Marc VDS im Schloss von Modave in Belgien. Nach zehn Jahren in der Moto2-WM fährt der ehemalige Supersport-Champion Sam Lowes erstmals bei den Superbikes.

Ebenso beeindruckend, wenn auch auf eine ganz andere Art, war die BMW-Präsentation am 17. Januar in der neuen BMW Motorrad Welt in Berlin. Die Teams ROKiT BMW Motorrad und Bonovo action BMW haben mit Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark sowie Scott Redding und Garret Gerloff vier starke Piloten unter Vertrag.

Ducati zeigt sich wie jedes Jahr im noblen Skiort Madonna di Campiglio, die Vorstellungen der Werksteams in der MotoGP- und Superbike-WM gehen am 22. Januar Hand in Hand. Weltmeister Alvaro Bautista bekommt mit Supersport-Champion Nicolo Bulega einen neuen Teamkollegen.

Yamaha präsentiert sein Fahrer-Duo Andrea Locatelli und Neuzugang Jonathan Rea am 28. Januar digital, das Satelliten-Team GMT94 macht es mit Philipp Öttl am 31. Januar gleich. Auch Kawasaki verzichtet auf einen pompösen Event und stellt Alex Lowes sowie Rea-Nachfolger Axel Bassani am 8. Februar ebenfalls digital vor.

Ganz anders das Team Barni Spark Ducati: Am 11. Februar treffen sich die geladenen Gäste in Reggio Emilia, um mit Fahrer Danilo Petrucci einen unterhaltsamen Abend zu verbringen.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Elf Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)