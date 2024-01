BMW-Präsentation in Berlin: Das war sehr besonders

Am Mittwoch präsentierte BMW seine beiden Superbike-WM-Teams ROKiT BMW Motorrad und Bonovo action. Mit Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding und Garrett Gerloff stehen vier starke Fahrer unter Vertrag.

Rund fünf Wochen vor dem Saisonauftakt im australischen Phillip Island präsentierte BMW Motorrad Motorsport am Mittwoch in Berlin das Aufgebot für die Superbike-WM 2024 der Öffentlichkeit. Dort zeigten die beiden Einsatzteams, ROKiT BMW Motorrad und Bonovo action, sowie die vier Werksfahrer Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding und Garrett Gerloff (USA) erstmals ihre BMW M1000RR im Design dieser Saison. Die Veranstaltung fand an einem besonderen Ort statt: in der neuen BMW Motorrad Welt im BMW-Werk Berlin. Dieses Werk ist das Herz der Motorrad-Fertigung und der Geburtsort der M1000RR.

Eine Besonderheit der Teampräsentation in Berlin: Neben geladenen Gästen hatten auch die Fans die Möglichkeit, die Veranstaltung live vor Ort mitzuerleben. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, sicherten sich die begehrten Freikarten für das Event und konnten sich bei der anschließenden Autogrammstunde persönlich mit den vier BMW-Piloten austauschen.



«Es war ein absolut cooles Event hier in der BMW Motorrad Welt», meinte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Es war sehr schön, den Teammanagern und Fahrern zu zeigen, was wir hier in Berlin machen. Das haben wir zuvor in dieser Form noch nicht gemacht. Die Stimmung unter allen Beteiligten war gigantisch, das ist extrem wichtig für die Performance, denn wir haben diesen Ein-Team-Gedanken. Die Präsentation selbst in der BMW Motorrad Welt war ebenfalls sehr gelungen. Ich bin zuversichtlich für die neue Saison. Wir brauchen noch ein paar Tests, wir hatten ja im vergangenen Jahr nicht unbedingt die besten Bedingungen. Doch wir haben einiges vorbereitet. Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit bis Phillip Island. Die ersten beiden Veranstaltungen finden zwar auf Rennstrecken statt, die in der Vergangenheit nicht unbedingt unser bestes Pflaster waren, aber ich bin dennoch optimistisch, dass wir einen guten Start hinlegen, diese positive Energie mitnehmen und diese auch durch die Saison tragen werden.»



«Vor Ort im Werk zu sehen, wie alles gefertigt wird, ist immer interessant», erzählte Scott Redding. «Es ist klasse, die Menschen bei ihrer Arbeit in Aktion zu erleben. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wo die Motoren gebaut werden und wie sie es machen. Es war schön, hier zu sein und zu beobachten, wie alles entsteht. Ein Launch ist auch immer großartig, die Farben der Motorräder und der Lederkombis zu präsentieren, zusammen mit den Teamkollegen und den Teams. Was die kommende Saison angeht: Für mich wäre es wichtig, dass unser Motorrad konstant wettbewerbsfähiger ist. Und ich denke, das können wir auch erreichen. Wir haben einige positive Veränderungen vorgenommen, und natürlich kommt Toprak dazu. Wir haben auch ein Testteam, was einen großen Unterschied macht. Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung, und das ist wichtig. Es wäre schön, in diesem Jahr wieder auf dem Podium zu stehen, und zwar häufiger. Wir möchten es auch schaffen, dass unsere ‚schlechten Wochenenden‘ nicht so schlecht sind. Das Ziel ist, einfach ein gutes, konstantes Jahr zu haben.»



2023 beendete Garrett Gerloff die Weltmeisterschaft als bester BMW-Fahrer als Zwölfter – die Ansprüche für dieses Jahr sind deutlich höher.