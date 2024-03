Leon Haslam (40) hängt noch eine Saison mit BMW dran

Als Fünfter der Britischen Superbike Serie 2023 war Leon Haslam bester BMW-Pilot. Der Routinier mit 325 WM-Starts peilt in diesem Jahr mit der M1000RR den Titel an, auch dank der Fortschritte in der Superbike-WM.

In der Britischen Superbike Serie 2023 (BSB) fuhr Leon Haslam für das BMW-Team ROKiT BMW Motorrad und überzeugte mit zehn Podestplätzen auf dem fünften Rang. Mit mittlerweile 40 Jahren fährt der Engländer noch immer auf hohem Niveau, was er auch bei der Superbike-WM in Imola als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark mit soliden Leistungen bestätigte (Platz 14 im ersten Lauf). Es waren seine WM-Starts 323, 324 und 325 – nur Jonathan Rea, Troy Corser und Tom Sykes haben mehr Rennen in der Weltmeisterschaft bestritten.

Rennmüde ist Haslam immer noch nicht. Für die BSB 2024 formte der Sohn des früheren GP-Piloten Ron Haslam mit der Unterstützung von ROKiT ein eigenes Team, das als ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad firmiert. Sein Ziel ist klar gesteckt: Nach dem Gewinn der umkämpften Serie mit Kawasaki 2018 soll nun mit BMW der Titel ein zweites Mal gewonnen werden.

«Letztes Jahr mussten wir uns mit vielen neuen Elementen vertraut machen. Der Meisterschaft dennoch so nahezukommen und der beste BMW-Pilot zu sein, war unglaublich. Mit der gewonnenen Erfahrung und der zusätzlichen Unterstützung von ROKiT und BMW gehen wir noch motivierter in das Jahr 2024», freut sich Haslam auf den Saisonstart Anfang April in Donington Park. «Es ist großartig, welche Anstrengungen BMW in den weltweiten Rennsport steckt. Wir sind sehr gespannt auf den Saisonstart und freuen uns darauf, um den Titel zu kämpfen.»

Für BMW war die Möglichkeit, weiter mit Leon Haslam zusammenzuarbeiten, ein Glücksfall.

«Wir haben eine lange Geschichte mit Leon. Sie begann 2011 in unserem Superbike-Team BMW Motorrad Motorsport», weiß Uwe Geyer, Leiter des Kundensport-Programms. «Wir sind dankbar für die Unterstützung, die der Hauptsponsor unseres WorldSBK-Projekts, ROKiT, dem Team zukommen lässt. So haben wir ein weiteres starkes BMW-Team in der Startaufstellung, das um BSB-Siege kämpft. Leon ist in exzellenter Form und hoch motiviert, und das Team hat im vergangenen Jahr mit einer 2022er-Version der M1000RR wertvolle Erfahrungen gesammelt. In diesem Jahr werden sie wie andere Teams mit dem neuesten Produkt antreten und natürlich von unseren Fortschritten in der Superbike-WM und unseren Daten im Rahmen unseres Rennentwicklungsprogramms profitieren.»