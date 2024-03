Testteam von BMW Motorrad: Unendliche Möglichkeiten

Die Superbike-WM 2024 verspricht für BMW die beste Saison seit Langem zu werden. Die Etablierung eines Superbike-Testteams ist ein wesentlicher Baustein, um ein ernsthafter Titelkandidat zu werden.

Im Mai 2023 unterschrieb Toprak Razgatlioglu bei BMW. Zwei Monate später wurden umfangreiche organisatorische Änderungen sowie die Pläne für ein Testteam bekannt. Mit Sylvain Guintoli und Bradley Smith wurden zwei namhafte Testfahrer verpflichtet.



Vor allem vom Franzosen verspricht man sich viel: Er wurde zweimal Weltmeister, 2014 mit Aprilia bei den Superbikes und 2021 auf Suzuki in der Endurance-WM. Außerdem verfügt er über MotoGP-Erfahrung als Einsatz- und Testfahrer.

Das Testteam liegt im Verantwortungsbereich von Christian Gonschor, der als Technischer Direktor Motorsport direkt an Motorsport-Direktor Marc Bongers berichtet.



«Mit diesem Testteam haben wir unendliche Entwicklungsmöglichkeiten», sagt Gonschor. «Wir unterliegen keinerlei Limitierungen, weder was die Anzahl der Testtage noch die Entwicklung neuer Ideen angeht. Damit können wir die Forschung und die Performanceentwicklung mit voller Intensität vorantreiben. Neue Komponenten werden durch spezialisierte Teams aus den Bereichen Chassis, Motor, Elektronik und Aerodynamik entwickelt. Sie haben mit eigenen Werkstätten, Test- und Entwicklungsmotorrädern, Prüfständen und Windkanälen optimale Bedingungen für ihre Arbeit.»

BMW setzt in der Superbike-WM zwei Werkteams ein, die in allen Belangen gleichwertig behandelt werden.



«In der Entwicklung und bei der Erprobungsarbeit auf der Strecke arbeiten wir eng mit den beiden Einsatzteams ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team und Bonovo action BMW Racing Team zusammen. Sämtliche Daten werden permanent ausgetauscht», erklärte Gonschor. «Dadurch bekommen wir einen umfassenden Pool an Informationen, mit denen wir alle gemeinsam arbeiten. Dies bietet uns ungemein viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Wir geben in allen Bereichen Vollgas. Dabei können wir auch neue Wege gehen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: ein Siegermotorrad zu entwickeln. M ist der stärkste Buchstabe der Welt, und wir arbeiten mit maximalem Einsatz, um das auch im Motorradrennsport umzusetzen.»

Erste Ergebnisse der Weichenstellung waren bereits beim Saisonauftakt auf Phillip Island erkennbar. War 2023 ein neunter Platz von Scott Redding das beste Einzelergebnis, fuhr Razgatlioglu in diesem Jahr im Superpole-Race als Dritter auf das Podest sowie insgesamt sechs Top-9-Ergebnisse eingefahren. In der Herstellerwertung stehen heute 26 Punkte an; 2023 waren es nur elf.