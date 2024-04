Danilo Petrucci wird Wirt und Ducati-Test in Rijeka

Die Pause zwischen den Superbike-Meetings in Barcelona und Assen ist lang. Barni Ducati-Pilot Danilo Petrucci hat sich ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, damit keine Langeweile aufkommt.

Zwischen dem zweiten Rennen auf dem Circuit de Catalunya und dem ersten Training in Barcelona liegen exakt 26 Tage – zu lang für einen Profisportler wie Danilo Petrucci, um nichts zu tun. Neben seiner üblichen Trainingsroutine zu Hause beschäftigte sich der 33-Jährige mit anderen Dingen – mit Gastronomie!



«Ich eröffne mit meinem Partner Emiliano zwei Clubs. Es handelt sich um eine Art Cocktail-Bar; eine in Terni und die andere in Rieti», verriet Petrucci unseren Kollegen von Corsedimoto. «Sie werden ‹9Nove› heißen. Es gibt noch kein Logo, weil wir das gerade erst machen. Die Eröffnung ist in diesem Sommer geplant. Wenn ich zu Hause bin, kümmere ich mich darum.»

Die Ostertage verbrachte Petrux mit seinem Vater auf Ibiza. Auch dort ist die Gastronomie ein Thema.



«Ich bin dort Partner in einem Restaurant namens Carousel. Ich habe ein paar Autogramme gegeben und die Gelegenheit genutzt, um mit meinem Vater einen Kurzurlaub zu machen», erzählte der Italiener weiter. «Anschließend nahm ich einen Van und fuhr nach Misano. Ich habe eine wunderschöne Panigale V4R eingeladen und bin nach Rijeka gefahren, wo Spark, mein Teamsponsor, ansässig ist. Ich war vorher noch nie in Rijeka und hatte eine tolle Zeit. Am Samstag fuhr ich wieder nach Hause, um mich am Sonntag mit Freunden zum Mittagessen zu treffen.»

Tatsächlich handelte es sich um eine Ducati V4R, mit der Petrucci in Rijeka flotte Runden drehte. Die meisten Rennfahrer nutzen zum Training die weniger kostspielige V4S.