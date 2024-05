Andrea Iannone geht fremd: Gesichtet auf Honda

Nach vier Jahren Rennpause gibt Andrea Iannone in der Superbike-WM 2024 im Ducati-Team Go Eleven ein fulminantes Comeback. Nun wurde der Italiener aber auf einer Honda gesichtet.

Andrea Iannone macht keinen Hehl daraus, dass er für 2025 auf den Platz von Alvaro Bautista im Aruba.it Ducati-Werksteam spekuliert, sollte sich der Spanier am Ende der Saison mit 40 Jahren zum Rücktritt entscheiden. Italienische Medien bringen den ehemaligen MotoGP-Piloten auch mit ROKiT BMW in Verbindung, wo der Vertrag von Michael van der Mark ausläuft. Aushängeschild Toprak Razgatlioglu sprach sich jedoch offen für den Niederländer als seinen Teamkollegen aus und auch bei BMW gibt es keine Anzeichen, den Supersport-Weltmeister von 2014 loswerden zu wollen.

Wahrscheinlich ist, dass Iannone im Ducati-Umfeld bleiben wird. Im Kundenteam Go Eleven erreichte der 34-Jährige in den bisher neun Rennen zwei Podestplätze (Phillip Island und Barcelona) und drei vierte Plätze. Bedingt durch zwei Ausfälle belegt er in der Gesamtwertung nur Rang 6.

Verwirrend jedoch Bilder, die von Iannone selbst bei Instagram gepostet wurden. Sie zeigen den Italiener beim Rennstreckentraining auf einer CBR600RR. Auch wenn die Hintergründe unbekannt sind und es ihm vertraglich nicht verboten ist, werden diese Bilder bei Ducati keine Begeisterung auslösen.