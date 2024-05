Bostrom und Kagayama: Glückwunsch zum 50. Geburtstag

Einst waren sie Gegner in der Superbike-WM, heute feiern der US-Amerikaner Ben Bostrom und der Japaner Yukio Kagayama ihren 50. Geburtstag – aber nicht gemeinsam.

Ben Bostrom hatte eine kurze, aber erfolgreiche Karriere in der Superbike-WM. Zwischen 1998 und 2005 fuhr er 103 Rennen, die volle Saison bestritt er aber nur zwischen 2000 und 2002 sowie 2005. Der US-Amerikaner erreichte 17 Podestplätze, davon sieben Siege und wurde 2001 auf Ducati WM-Dritter. 2012 wurde der Kalifornier in die ‹Hall of Fame› der Superbike-WM aufgenommen.

Einer seiner Gegner war Yukio Kagayama. In der Superbike-WM erreichte der Japaner zwischen 2001 und 2009 vier Laufsiege, seine beste Gesamtplatzierung war ein fünfter Rang 2005. Der Japaner war stets eng mit Suzuki verbunden und so war es für Kagayama ein logischer Schritt, am Ende seiner WM-Karriere ein eigenes Suzuki-Team in der japanischen Meisterschaft und beim 8h Suzuka auf die Beine zu stellen. Seit seinem Rücktritt vor drei Jahren beschränkt sich Kagayama auf die Funktion des Teamchefs und arbeitet seit diesem Jahr mit Ducati zusammen.

Die Superbike-Karriere ist nicht die einzige Gemeinsamkeit von Bostrom und Kagayama. Beide wurden am 7. Mai 1974 geborgen und sie feiern heute ihren 50. Geburtstag. SPEEDWEEK.com gratuliert herzlich.