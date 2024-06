Bimota by Kawasaki: Zweiter Fahrer keine Überraschung

Wenige Minuten vor dem ersten Training der Superbike-WM 2024 in Misano gab Kawasaki bekannt, wer im kommenden Jahr der zweite Bimota-Fahrer sein wird. Wer mit einer Überraschung gerechnet hat, wurde enttäuscht.

Seit 24. April wissen Leser von SPEEDWEEK.com von der Rückkehr von Bimota in die Superbike-Weltmeisterschaft. Durch den Teamnamen Bimota by Kawasaki Racing Team wurde bereits deutlich, dass das heutige Werksteam den Einsatz der in der Entwicklung befindlichen Bimota organisieren wird. Hintergrund ist, dass Kawasaki seit 2019 mit 49,9 Prozent Anteilseigner von Bimota ist.

Dadurch war auch klar, dass einer der beiden geplanten Fahrer Axel Bassani sein wird. Der 24-Jährige hat einen Zweijahresvertrag und passt als Italiener hervorragend zum neuen Projekt. Der Vertrag von Alex Lowes wiederum endet am Saisonende, doch der Engländer galt mit seiner Erfahrung als aussichtsreicher Kandidat für das zweite Motorrad.

Und so kommt es auch. Am Freitagvormittag gab Kawasaki in Misano bekannt, dass der 33-Jährige das Projekt in der Superbike-WM 2025 begleiten wird.



«Ich glaube, dass diese Gelegenheit zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Zusammen mit Bimota steckt Kawasaki große Anstrengungen in dieses neue Projekt. Mit dem Wissen und den Erfolgen aus fast 40 Jahren Superbike-Rennsport von Kawasaki und meiner persönlichen Erfahrung mit verschiedenen Herstellern glaube ich, dass wir mit dem neuen Motorrad die bestmögliche Ausgangsposition haben», ist Lowes überzeugt. «Ich habe gezeigt, dass ich mich immer noch verbessern kann und immer noch schnell und konkurrenzfähig an der Spitze der WorldSBK bin. Ein großes Dankeschön an KMC, Bimota und Provec Racing für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich bin glücklich, weiterhin Teil unserer Rennfamilie zu sein!»

Auffällig: Bei der Vertragsunterzeichnung war kein Vertreter von Bimota anwesend!



«Im Namen von Kawasaki und Bimota freuen wir uns, die Dienste von Alex Lowes für das Bimota by Kawasaki Racing Team zu sichern», sagte stattdessen Kawasaki-Manager Shigemi Tanaka. «Seine Erfahrung und sein Talent sind ein großer Vorteil, und er hat eine positive und persönliche Geschichte mit vielen der Mitarbeiter, mit denen er bei diesem aufregenden neuen Rennprojekt zusammenarbeiten wird. Jetzt kann sich Alex ohne Ablenkung auf noch mehr Erfolge im Rest des Jahres 2024 konzentrieren.»