Bulega abgeräumt – Marquez wollte sich entschuldigen 28.07.2024 - 17:09 Von Ivo Schützbach

© Ducati Nicolo Bulegas Körpersprache sagt alles

Für den Zweiten der Superbike-WM, Nicolo Bulega, endete ein starker Auftritt beim Race of Champions in Misano im Medical Center, nachdem er in der letzten Kurve auf Platz 3 liegend von Marc Marquez beseitigt wurde.