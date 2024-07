Marc Marquez über Bulega-Aus bei Race of Champions

Beim gestrigen Race of Champions in Misano gewann Pecco Bagnaia – und Marc Marquez sicherte sich kurz vor Schluss einen Platz auf dem Podium, weil er Nicolo Bulega abräumte. Was der Spanier zum Vorfall sagt.

Bitteres Aus für den Superbike-WM-Zweiten Nicolo Bulega beim Race of Champions in Misano. Der Italiener lag an Platz 3, stürzte dann aber – mutmaßlich nach einer Berührung mit Marc Marquez, der so aufs Podium fuhr.

Marc Marquez erklärt den Zwischenfall gegenüber GPone: «Zu blöd, dass Bulega gefallen ist. Ich weiß nicht, ob wir einander berührt haben, aber wir werden zusammen aufs Podium gehen.»

Bulega musste aber ins Medical Center, wo seine Schulter untersucht wurde. Erste Tests konnten Brüche ausschließen, so die Website.

Auf seinem Instagram-Profil postete Bulega ein Foto von sich im Rennen, bedankte sich in der Caption bei den Ducati-Fans für die Unterstützung.

Das Race of Champions fand im Rahmen der World Ducati Week in Misano statt. Mit dabei: Die Ducati-Piloten aus MotoGP und Suberbike-WM sowie Testfahrer. Alle traten auf identischen Panigales V4S an. Pecco Bagnaia hatte das Renen vor Andrea Iannone gewonnen.

Marquez: «Ich glaube, wir haben eine gute Show für die Fans abgeliefert. Das Wichtigste ist, dass wir Spaß hatten.»

Sieger Bagnaia: «Ich hatte Spaß, habe versucht, Gas zu geben, um mich aus Schwierigkeiten rauszuhalten, aber Andrea war bis zum Ende da. Das Anfeuern der Fans war richtig toll, ich konnte es sogar mit meinen Ohrstöpseln drin hören.»