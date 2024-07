Misano: Pecco Bagnaia siegt beim Race of Champions

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia dominierte das Race of Champions in Misano vom Start weg und siegte überlegen. Marc Marquez räumte in der letzten Kurve den drittplatzierten Nicolo Bulega ab.

Zum Race of Champions im Rahmen der World Ducati Week bietet der Hersteller aus Bologna seine sämtlichen Fahrer aus der MotoGP- und Superbike-WM auf, Testfahrer Michele Pirro und Glenn Irwin aus der Britischen Superbike-Meisterschaft komplettierten das 15-Mann-Feld, das auf identischen Panigale V4S antrat.



Im Qualifying am Freitag war Superbike-WM-Pilot Andrea Iannone aus dem Team Go Eleven auf dem Misano World Circuit auf die Pole-Position gebraust, 0,040 sec vor MotoGP-Champion Pecco Bagnaia.

Im Rennen am späten Samstagnachmittag übernahm Bagnaia vom Start weg die Führung, gefolgt von Iannone, Nicolo Bulega und Marc Marquez.



Während die Top-3 innerhalb einer Sekunde fuhren, konnte Marc Marquez mit einer Sekunde Abstand folgen – der Rest verlor Runde für Runde mehr Zeit.

Zur Halbzeit der zehn Runden hatte sich an dieser Reihenfolge nichts geändert, in dem Gaudirennen mit wenig Zweikämpfen änderte sich bis zur Zielflagge an der Spitze nichts mehr: Bagnaia siegte mit 1,462 sec Vorsprung auf den starken Iannone.



Bulega, derzeit Zweiter der Superbike-WM, wurde in der letzten Kurve von Marc Marquez abgeräumt, womit der Spanier auf dem Podium stand und sich Bulega im Kiesbett liegend fragte, was das sollte.

Ergebnisse Race of Champions Misano/I:

1. Pecco Bagnaia (I)

2. Andrea Iannone (I), +1,462 sec

3. Marc Marquez (E), +2,556

4. Marco Bezzecchi (I), +3,889

5. Fabio Di Giannantonio (I), +6,332

6. Michael Rinaldi (I), +10,062

7. Franco Morbidelli (I), +10,916

8. Enea Bastianini (I), +11,156

9. Jorge Martin (E), +12,600

10. Michele Pirro (I), +13,109

11. Alex Marquez (E), +15,251

12. Alvaro Bautista (E), +17,648

13. Danilo Petrucci (I), +22,573

14. Glenn Irwin (GB), +29,134

15. Nicolo Bulega (I), Sturz

Ergebnisse Qualifying, Misano/I:

1. Andrea Iannone (I), 1:35,051 min

2. Pecco Bagnaia (I), +0,040 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), +0,236

4. Nicolo Bulega (I), +0,242

5. Marc Marquez (E), +0,349

6. Marco Bezzecchi (I), +0,447

7. Michele Pirro (I), +0,469

8. Enea Bastianini (I), +0,492

9. Franco Morbidelli (I), +0,604

10. Jorge Martin (E), +0,724

11. Michael Rinaldi (I), +0,727

12. Alex Marquez (E), +0,829

13. Danilo Petrucci (I), +1,499

14. Alvaro Bautista (E), +1,644

15. Glenn Irwin (GB), +2,278