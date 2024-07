Marc Marquez vs Nicolò Bulega: So reagiert das Netz

Marc Márquez bei der Siegerehrung in Misano

Über einen Vorfall zwischen dem spanischen Ducati-MotoGP-Star Marc Márquez und Superbike-Pilot Nicolò Bulega beim Race of Champions im Zuge der World Ducati Week gehen die Meinungen der Fans auseinander.

Das Race of Champions war im Rahmen der World Ducati Week (WDW) auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli für die tausenden Fans wieder einmal ein echtes Highlight. Der frisch verheiratete MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (27) holte sich zum zweiten Mal in Folge den Sieg beim Show-Event, das alle 15 Fahrer mit einer identischen Panigale V4 absolviert haben.

Für Riesen-Aufregung sorgt aber die Berührung zwischen Marc Marquez (31) und Superbike-WM-Rookie Nicolò Bulega (24) in der allerletzten Kurve. In diesem Duell ging es um den dritten Rang, also den letzten Podiumsplatz neben Bagnaia und Andrea Iannone (34). Und den holte sich der achtfache Weltmeister Márquez, weil Bulega – er fuhr auf der Außenbahn – ins Kiesbett rodelte.

In den sozialen Netzwerken glühen nun die Drähte heiß. Die Frage lautet: War es ein gewöhnlicher Rennunfall oder eine unfaire Aktion? Wieder einmal spaltet Marc Márquez die Fan-Lager.

Viele meinen, Márquez schaffe es selbst bei einem Fun-Event, die Gegner von der Piste zu schicken und für Schäden zu sorgen. Dazu kommen Aussagen wie: Márquez benutzt wieder einmal einen Gegner zum Bremsen. Andere Renn-Fans bezeichnen den Spanier als den größten Fighter.

Es gibt Aussagen, hier lieber nicht übersetzt werden sollen, aber auch reichlich zynische Wortmeldungen – zum Beispiel: «Ist es die Intelligenz oder Diplopie, da hier zu Tage trat?» Diplopie meint die Wahrnehmung von zwei Bildern eines einzelnen Objekts. Woanders heißt es: «No Marc, no Crash, no Show».

Einige Fans fordern auch Bulega auf dem Podium. Das hatte Márquez nach dem Rennen auch gesagt («Wir werden zusammen aufs Podium gehen»). Bulega musste allerdings ins Medical Center.

Für Alle, die sich eine Meinung bilden wollen, gibt es HIER ein Video, welches von Luca Salvadori aufgenommen wurde.