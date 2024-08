BMW voll des Lobes – für Ducati-Pilot Nicolò Bulega

Nach zehn Siegen in Serie und einer komfortablen WM-Führung von Toprak Razgatlioglu ist die Stimmung bei BMW bestens. Die Konkurrenz behält man dennoch im Auge, vor allem Superbike-Rookie Nicolò Bulega (Ducati).

Nach der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu träumte man bei BMW anfänglich von regelmäßigen Podestplätzen und vereinzelten Siegen. Doch angesichts der nunmehr zwölf Siegen (davon zehn in Serie) und eines Vorsprungs in der Gesamtwertung von 64 Punkten wurde das Saisonziel nachjustiert: Der erste Titelgewinn von BMW ist realistisch!

Zur Verdeutlichung seiner Dominanz: An einem Rennwochenende der Superbike-WM werden insgesamt 62 WM-Punkte vergeben. Selbst wenn der 28-jährige Ausnahmekönner aus Alanya das Meeting in Portimão vom heimischen Sofa aus verfolgen würde, bliebe er WM-Leader!



«Das klingt wie ein Traum», gab Chris Gonschor, Technischer Direktor von BMW Motorrad Motorsport zu. «Das konnte man nicht erwarten. Es war schon im Winter klar, dass wir um den Sieg kämpfen können – aber um den Sieg zu kämpfen und zu gewinnen sind zwei verschiedene Dinge. Zehn Rennen in Folge zu gewinnen, konnte niemand vorhersagen. Aber es war klar, dass wir in die richtige Richtung gehen.»

Kein anderer Pilot hat in dieser Saison mehr als zwei Siege eingefahren, einer davon ist Rookie Nicolò Bulega. Der Ducati-Werkspilot ist erster Verfolger von Razgatlioglu und der Gegner, den BMW auch am stärksten einschätzt.



«Unsere Konkurrenten werden zurückschlagen», weiß Gonschor. «Nicolò macht in seiner Rookie-Saison einen erstaunlichen Job und es ist wirklich beeindruckend, was er bereits aus dem Motorrad herausholt. Gegen Saisonende wird es schwer gegen ihn.»