Portimão, FP1: Zwei BMW vor zwei Ducati und Honda

Das erste Training der Superbike-WM 2024 in Portimão beendete Toprak Razgatlioglu auf Platz 1 – der WM-Leader war aber nicht der einzige schnelle BMW-Pilot. Bester Ducati-Pilot wurde Álvaro Bautista. Honda überraschte.

Das erste Training der Superbike-WM 2024 in Portimão wurde wegen der Verlegung der Superpole und der Rennen erst um 13:15 Uhr Ortszeit gestartet – in Mitteleuropa eine Stunde später. Neben Gaststarter Hafizh Syahrin (Ducati) ersetzte Lokalmatador Ivo Lopes bei Petronas Honda weiterhin den verletzten Tarran Mackenzie, der sich in Donington Park hart den Kopf angeschlagen hatte.

Die Sonne brannte vom Himmel und heizte den Asphalt ordentlich auf, sodass es wenig Grip gab. Die besten Rundenzeiten waren dadurch schwer zu erreichen. Zu Beginn der Session führte Danilo Petrucci (Ducati) in 1:41,307 min die Zeitenliste an.

Nach 15 Minuten übernahm Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista in 1:41,299 min die Führung. Teamkollege Nicolò Bulega lag dagegen nur auf Position 22 (von 23), nachdem seine V4R gestreikt hatte. Für den WM-Zweiten war das Training gelaufen.

Kurz darauf stürmte eine BMW an die Spitze – die von Bonovo action-Pilot Garrett Gerloff. Der US-Amerikaner, der für 2025 zu Puccetti Kawasaki wechselt, spulte mehrere schnelle Runden ab und ließ sich eine 1:41,205 min notieren.

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session führte weiterhin Gerloff vor Bautista, WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) und Jonathan Rea (Yamaha). Dominique Aegerter (Yamaha) folgte als Neunter, Philipp Öttl (Yamaha) als 19.

Bei noch 16 Minuten, am Ende seines 17-Runden-Stints, legte Gerloff in 1:41,168 min eine neue Bestzeit vor – beeindruckend! Die Top-5 waren unverändert und innerhalb 0,5 sec.

Während Andrea Iannone (Ducati) in Kurve 9 stürzte und für gelbe Flaggen sorgte, fuhr Razgatlioglu im ersten Sektor Bestzeit und musste seinen Versuch abbrechen. Auf seiner zweiten Runde brannte der zwölffache Saisonsieger in 1:40,536 min eine überragende Zeit in den Asphalt, die ihm aber gestrichen wurde. Anschließend sorgte der 27-Jährige in 1:40,777 min dennoch für die Bestzeit. Damit war Razgatlioglu 0,4 sec schneller als sein Markenkollege, aber noch 0,9 sec langsamer als bei seinem Rundenrekord aus dem vergangenen Jahr, aufgestellt mit Yamaha in 1:39,826 min.

Mit einem Sturz in Kurve 14 beendete Michael van der Mark (BMW) das erste Training mit noch acht Minuten vorzeitig. Wenig später stellte Syahrin sein Motorrad mit einem Defekt ab.

Die letzten Minuten wurde es voll auf der Strecke, nur die gestürzten Bulega, van der Mark, van der Mark, Iannone und Syahrin harrten in ihren Boxen aus. Es aber bei der Bestzeit durch Razgatlioglu vor Gerloff sowie den Ducati-Piloten Bautista und Petrucci. Auf den letzten Drücker fuhr Iker Lecuona (Honda) überraschend auf Platz 5 nach vorn und komplettierte die Top-5.

Als bester Yamaha-Pilot platzierte sich Rea mit 0,7 sec Rückstand auf Platz 6. Sein letztjähriger Teamkollege Alex Lowes sorgte als Achter für das beste Kawasaki-Ergebnis.

Dominique Aegerter reihte sich als Zwölfter ein, Philipp Öttl wurde 19.