Ducati immer begehrter: Nächstes Team will eine V4R

In der Superbike-WM 2024 hat Ducati fünf Teams, die sechs Fahrer an den Start bringen. Für nächstes Jahr können bis zu zwei Teams und drei Panigale V4R hinzukommen.

Im Ducati-Werksteam Aruba.it wird es 2025 mit Nicolo Bulega und Weltmeister Alvaro Bautista weitergehen, im Kundenteam Marc VDS mit Sam Lowes. Im nächsten Jahr weiterhin mit einem Motorrad dabei sind Go Eleven und Motocorsa.



Marc VDS will mittelfristig auf zwei Fahrer aufstocken, aber nicht vor 2026.

Barni ist diese Saison mit je einem Fahrer in der Superbike- und Supersport-WM vertreten. Die Idee ist, Supersport-Pilot Yari Montella auf ein zweites Superbike neben Danilo Petrucci zu setzen. Offen ist, ob sich das dafür notwendige Budget auftreiben lässt.



Neu hinzu kommt das deutsche Team Bonovo action von Jürgen Röder und Michael Galinski, die nach vier Jahren mit BMW zu Ducati wechseln.

Seit über einem Jahr plant Teamchef Davide Giugliano den Aufstieg in die Superbike-WM, der 34-Jährige mischt diese Saison mit den beiden Australiern Oliver Bayliss und Tom Edwards in der Supersport-WM mit.



Von zwei Supersport- auf zwei Superbike-Maschinen umzusatteln, wird sich im ersten Jahr kaum bewerkstelligen lassen. Wahrscheinlicher ist, dass das Team D34G 2025 eine Panigale V4R und eine V2 einsetzen wird. Giugliano hat ein Angebot von Ducati eingeholt und ist in intensiven Gesprächen mit seinen Partnern.

Wir sehen in der Superbike-WM 2025 dank Bonovo mindestens sechs Ducati-Teams, steigt D34G auf, sogar sieben. Die Zahl der Fahrer erhöht sich mindestens auf sieben, kommt nur der eine bei Bonovo hinzu. Bekommt Barni die Finanzierung für das zweite Bike gestemmt und ist D34G dabei, wären es neun.



2025 wird für Ducati ein Übergangsjahr, es ist die letzte Saison mit der aktuellen Panigale V4R. Ab 2026 wird dann das neue Motorrad eingesetzt, mit der gleichen Modellbezeichnung.

Die Ducati-Teams 2025:



Aruba.it: Nicolo Bulega (I), Alvaro Bautista (E)



Marc VDS: Sam Lowes (GB)



Barni: Danilo Petrucci (I), Montella?



Go Eleven: Iannone?



Motocorsa: ?



Bonovo: Öttl? Redding? Schrötter?



D34G ?: ?