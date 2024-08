Alvaro Bautista und Ducati: Die Würfel sind gefallen

Wochenlang waren die Verhandlungen zwischen dem zweifachen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista und dem Ducati-Werksteam festgefahren. Wir verraten, wie es mit den beiden Parteien weitergeht.

Was das Kernthema betrifft, sind sich Alvaro Bautista und das Team Aruba.it Ducati seit dem 21. Juli einig: Damals verkündete der 61-fache Laufsieger in Most: «Ich will weitermachen! Wir sprechen mit Ducati, um den Vertrag zu erneuern. Ich habe meine Absicht mitgeteilt, meine erste Wahl ist, im gleichen Team zu bleiben. Das liegt aber nicht nur in meinen Händen, sondern auch in denen von Ducati.»



Weil in den Tagen darauf nichts passierte, legte Bautista am folgenden Wochenende in Donington Park nach: «Wenn mich Ducati möchte, dann müssen sie mir geben, was ich verlange.»

Spätestens zu diesem Zeitpunkt entstand eine Pattsituation. Die Forderung von Bautista und das Angebot von Aruba-Chef Stefano Cecconi gingen um das Zwei- bis Dreifache auseinander.



Da Bautista und das Team trotz der festgefahrenen Lage zu jederzeit betonten, dass die gemeinsame Zusammenarbeit über 2024 hinaus angestrebt wird, gab es stets Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommt.

In Portimao wurde offensichtlich: Bautista und Ducati machen auch 2025 gemeinsam weiter!



Derzeit wird der zukünftige Vertrag ausgearbeitet, es geht nur noch um Details. Finanziell konnte eine Einigung erzielt werden, die sich in etwa in der Mitte zwischen Angebot und Forderung befinden dürfte.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vertragslaufzeit. Entgegen seinen bisherigen Wünschen will Bautista keinen Ein-Jahres-Vertrag, wie er ihn seit 2022 immer hatte, sondern einen über zwei Jahre. Denn der 39-Jährige weiß, dass die neue Panigale V4R in der Superbike-WM erst 2026 zum Einsatz kommt, er muss gegen den ultrastarken Toprak Razgatlioglu (BMW) also eine Saison mit dem bisherigen Motorrad überbrücken.

Da sich Ducati unsicher ist, was Bautista noch leisten kann, in den 18 Rennen vor Portimao an diesem Wochenende gewann er nur zweimal, wurde ihm ein Ein-Jahres-Vertrag angeboten. Doch ein Kompromiss zeichnet sich ab, es wird auf einen 1+1-Vertrag hinauslaufen, der sich bei entsprechenden Ergebnissen in der Saison 2025 automatisch bis Ende 2026 verlängert.

Während sich Cecconi zu dem Thema erst äußern möchte, wenn die Unterschrift auf dem neuen Vertrag trocken ist, sagte Bautista am Donnerstag in Portimao: «Wir haben nach Most angefangen zu reden, wir sind in Verhandlungen. Es ist klar, dass ich das Beste für mich will, und Ducati will das Beste für sie. Wir streiten nicht, wir sprechen miteinander. Wir haben noch nicht unterschrieben, aber wir sind auf dem Weg dorthin.»

Fixe Teilnehmer Superbike-WM 2025:



ROKiT BMW Motorrad

Toprak Razgatlioglu (TR)

Michael van der Mark (NL)



Bimota by Kawasaki

Alex Lowes (GB)

Axel Bassani (I)



Honda Racing Corporation

Iker Lecuona (E)

Xavier Vierge (E)



Kawasaki Puccetti

Garrett Gerloff (USA)



Pata Prometeon Yamaha

Jonathan Rea (GB)

Andrea Locatelli (I)



Aruba.it Ducati

Alvaro Bautista (E)

Nicolo Bulega (I)



Marc VDS Ducati

Sam Lowes (GB)