SBK-Test in Estoril: Comeback von Sam Lowes (Ducati)

Einige Teams der Superbike-WM 2024 blieben nach dem Meeting in Portimão in Portugal und reisten weiter für einen Test zum Circuito do Estoril. Das Marc VDS Ducati-Team von Sam Lowes kommt separat.

Nach dem siebten Saisonmeeting in Portimão machte die seriennahe Weltmeisterschaft eine vierwöchige Pause, erst am 6. September geht die Serie in Magny-Cours weiter. Einige Teams nutzen die Zeit für einen Test in Estoril.

Bereits am Dienstag und Mittwoch absolvierte das Petronas Honda-Team mit Adam Norrodin und Ivo Lopes einen zweitägigen Test.

Am Mittwoch waren Barni Ducati mit Superbike-Ass Danilo Petrucci und Supersport-Pilot Yari Montella auf der Strecke. Das Team Aruba.it schickt nur Supersport-Leader Adrian Huertas nach Estoril.

Am Mittwoch und Donnerstag ist, als einziges Werksteam, die Honda Racing Corporation mit Iker Lecuona und Xavi Vierge anwesend.

Weil Sam Lowes nach seinem Sturz in Most für das Meeting in Portimão weiterhin nicht einsatzbereit war, verzichtete Marc VDS auf die Nominierung eines Ersatzpiloten und blieb zu Hause – in der Teamwertung gibt es für das belgische Ducati-Team ohnehin nichts zu gewinnen. Aber Marc VDS ermöglicht dem Engländer eine Prüfung seiner Fitness und reist eigens dafür nach Portugal, um am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Estoril zu testen.

Die Superbike-WM 2024 gastiert in Estoril vom 11. bis 13. Oktober. Der zweite Event in Portugal wurde nach der Absage von Balaton in den Kalender aufgenommen.