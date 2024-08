Alex Lowes: «Van der Mark hatte das Podium verdient»

Rennfahrer gönnen ihren Gegnern normalerweise nicht die Butter auf dem Brot. Im Superpole-Race in Portimão hätte sich dagegen Alex Lowes (Kawasaki) gewünscht, gemeinsam mit Michael vd Mark (BMW) auf dem Podium zu stehen.

Mit dem Meeting in Portimão begann die zweite Hälfte der Superbike-WM 2024 und kaum jemand hätte darauf gewettet, dass Kawasaki-Pilot Alex Lowes in der Gesamtwertung nur zehn Punkte hinter dem zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) den vierten Rang belegt.

Erstaunlich: Die Hälfte seiner Podestplätze mit Kawasaki fuhr der Engländer allein in diesem Jahr ein – und es stehen noch fünf Rennwochenenden aus!

Zwei Top-3-Ergebnisse holte Lowes am vergangenen Wochenende. Besonders umkämpft war sein dritter Platz im Superpole-Race, den er ab der sechsten Runde gegen BMW-Pilot Michael van der Mark verteidigte. Auf der Ziellinie trennten die beiden früheren Teamkollegen die Winzigkeit von 0,021 sec.

Was man selten von einem Rennfahrer so deutlich hört: Lowes tut es fast leid, dass er als Sieger aus dem Duell hervorgegangen ist.



«Ich bin ein großer Bewunderer von Michael», erklärte der 33-Jährige. «Wir waren ein paar Jahre Teamkollegen bei Yamaha und ich respektiere ihn als Fahrer sehr. Er hatte ein paar schwierige Jahre mit den Beinverletzungen. Ich bin froh, dass er zurück ist und in jedem Rennen um die ersten sechs Plätze kämpft.»

Lowes weiter: «Ich hatte das Gefühl, dass er das Podium verdient hat. In der letzten Runde ging es sehr eng zwischen uns zu. Wir hatten viele Kämpfe, als wir noch Teamkollegen waren, also war es schön, wieder gegeneinander um das Podium zu kämpfen. Solche Rennen machen wirklich Spaß, und ich gratuliere ihm. Ich bin sicher, dass er für den Rest des Jahres stark sein wird.»