Hafizh Syahrin (30): SBK-Rückkehr mit Schwierigkeiten

Beim Superbike-Meeting in Portimão gab es ein Wiedersehen mit Hafizh Syahrin, der als Wildcard-Pilot eine zusätzliche Ducati V4R in die Startaufstellung brachte. Das Wochenende begann und endete holprig.

Überraschend absolvierte Hafizh Syahrin beim Superbike-Meeting in Portimão einen Gaststart. Heldentaten konnte man vom Malaysier nicht erwarten, denn seine V4R war die vom Ducati-Testteam und hatte eine für ihn ungewohnte Spezifikation. Aus der asiatischen Serie war der 30-Jährige außerdem Reifen von Dunlop gewohnt.

Nach zwei Jahren mit Petronas Honda kannte Syahrin zumindest das Autódromo Internacional do Algarve in Portimão. Der Start in das Wochenende an der Algarve war holprig.



«Am ersten Tag hatten wir ein technisches Problem. Mein Team hat super gearbeitet, in den beiden Trainings fuhr ich insgesamt aber nur zwölf fliegende Runden und konnte auch keinen Long-Run fahren», schilderte der Familienvater. «Erst am Samstag begann ich, das Motorrad langsam zu verstehen. Mit jeder Session lief es besser und wir haben weitere Anpassungen vorgenommen, selbst noch nach dem ersten Rennen. Am Ende fühlte es sich wie ein ganz anderes Motorrad an.»

Von Startplatz 19 erreichte Syahrin in den drei Rennen die Positionen 18, 20 und – nach Sturz – 22.



«Ich rutschte in Kurve 5 aus – der Wind war recht stark und das Vorderrad klappte ein», erklärte Syahrin. «Ich kämpfte zu diesem Zeitpunkt in einer Gruppe um einen Platz in den Punkten und war überzeugt, dass ich es schaffen kann. Das Team hatte das Set-up umgebaut, vor allem das Heck wurde geändert. Ich fühlte mich gut und hatte Spaß, das Bike so zu fahren. Es tut mir leid, dass die Ergebnisse nicht so waren, wie ich es mir vorgenommen hatte.»

Syahrin kehrt nun in die Asian Road Racing Championship (ARRC) zurück, in der er aktuell Gesamtzweiter ist. Der Moslem fährt dort für das Ducati-Team JDT Racing. Teambesitzer ist Tunku Ismail, Regent und Kronprinz von Johor, der auch einen Fußballverein in seinem Portfolio hat.