Fix: Danilo Petrucci auch 2025 SBK mit Barni Ducati

Weniger als die Verlängerung des Vertrags von Danilo Petrucci mit dem Ducati-Team Barni Racing war der Zeitpunkt der Bekanntgabe eine Überraschung. Gemeinsam will man in der Superbike-WM 2025 große Ziele erreichen.

Die Rückkehr von Danilo Petrucci ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft war im vergangenen Jahr die wichtigste Personalie. Der Italiener hatte 2011 mit Barni Racing Platz 2 Superstock-1000-EM erreicht und wechselte anschließend in die MotoGP. Nach 171 GP-Starts (zwei Siege), einem Ausflug zur Rallye Dakar und der MotoAmerica lieferte der beliebte 33-Jährige eine starke Debüt-Saison in der Superbike-WM 2023 ab – wieder mit Barni Racing und Ducati. Mit drei Podestplätzen wurde Petrucci WM-Siebter.

Trotz einer schweren Verletzung, die sich Petrucci bei einem Motocross-Sturz am 11. April zugezogen hatte, läuft es in diesem Jahr noch besser: Nach sieben Saisonevents steht der Haudegen als Gesamtsechster bereits bei vier Top-3-Ergebnissen.

Nicht nur die Ergebnisse stimmen, sondern auch die Chemie zwischen Petrucci und Teamchef Marco Barnabo sowie dem gesamten Team. Am Dienstag wurde offiziell bestätigt: Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird 2025 fortgeführt. Allerdings hatte der Italiener auch kaum Alternativen. Die Werksteams von Bimota by Kawasaki, BMW, Ducati, Honda und Yamaha sind für kommendes Jahr besetzt und ein Wechsel zu einem der anderen Ducati-Kundenteams würde ihm keinen Fortschritt bringen.

«Dies ist das Team, in dem ich war, bevor ich in die MotoGP ging, und das Team, mit dem ich nach Dakar und MotoAmerica in die Weltmeisterschaft zurückkehrte. Kurz gesagt, ich fühle mich hier zu Hause, und die Erneuerung war das, was ich wollte», versicherte Petrucci. «Barni, seine Familie und sein Team geben alles, was sie haben, um ein konkurrenzfähiges Motorrad zu bauen. Ich bin nicht mehr so jung, aber ich fühle mich immer noch gut, und solange ich in Form bin, habe ich nicht vor, zu Hause zu bleiben. Barni und ich wollen in diesem und im nächsten Jahr noch einige Erfolge zusammen feiern.»

Für Barni Racing ist Petrucci ohnehin ein Glücksgriff. Mit keinem anderen Piloten hatte man so viel Aufmerksamkeit und Erfolg wie mit dem Sympathieträger aus Terni.

«Mit Danilo zu verlängern, war immer unsere Priorität. Wir kennen seinen Wert und haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten», betonte Barnabo. «Gemeinsam sind wir auf einem Weg, der uns bereits großartige Ergebnisse gebracht hat – etwa wie am vergangenen Wochenende in Portimão. Unser Ziel ist es, 2024 und 2025 den unabhängigen Teamtitel zu gewinnen und in einem Rennen auf der obersten Stufe des Podiums zu stehen. Ich möchte mich bei Danilo für das Vertrauen und die Wertschätzung bedanken, die er dem Team entgegenbringt.»

Barnabo bekräftigte außerdem seine Pläne, im kommenden Jahr zwei Superbikes einzusetzen.