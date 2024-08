Superbike-Test in Estoril: Starker Wind, keine Action

Ab heute testet das Werksteam der Honda Racing Corporation auf dem Ciruito do Estoril, sofern das Wetter mitspielt. Am Mittwochvormittag spielte es schon mal nicht mit.

Kein anderer Hersteller hat so gute Gründe, um die in der Superbike-WM verfügbaren Testtage voll auszunutzen: Mit nur 69 Punkten belegt der Motorrad-Gigant aus Japan nach sieben Saisonmeetings den letzten Platz der Herstellerwertung, unglaubliche 131 Punkte hinter dem Vorletzten – Yamaha.

Honda gilt als Super-Concession-Team und erhält daher 16 statt 10 Testtage. Zwei davon wollte die Honda Racing Corporation (HRC) mit ihren Werkspiloten am Donnerstag und Freitag in Estoril verbringen. Was aber bereits das Kundenteam Petronas MIE am Mittwoch zu spüren bekam, muss nun auch HRC erleben – obwohl die Sonne scheint und die Temperaturen angenehm sind, ist ein regulärer Testbetrieb kaum möglich.

Denn die Piste ist nur 10 km von der Atlantikküste entfernt, starke Winde setzen den vergleichsweise leichten Motorrädern in Kurven gefährlich zu. Am Vormittag entschied das Team, ihre Piloten nicht auf die Strecke zu schicken; so spart man sich auch einen halben Testtag. Ob am Nachmittag getestet werden kann, ist offen.