Go Eleven Ducati arbeitet an Plan B ohne Iannone

Das Ducati-Team Go Eleven hängt für die Superbike-WM 2025 in der Luft. Gerne würde man weiter mit Andrea Iannone zusammenarbeiten, man hat sich aber bereits nach Alternativen umgeschaut.

Regelmäßigen Lesern von SPEEDWEEK.com ist bekannt, dass Andrea Iannone die einseitige Option nicht zog, um sich im Team Go Eleven einen Platz für die Superbike-WM 2025 zu sichern. Welchen Plan der Italiener verfolgt, ist schwer zu durchschauen, denn erfolgversprechendere Plätze als im Ducati-Team von Gianni Ramello sind für kommendes Jahr nicht mehr verfügbar.

Teammanager Dennis Sacchetti möchte mit Iannone verlängern und drängt ihn nicht zu einer Entscheidung.



«Meiner Meinung sind wir kurz davor zu wissen, was nächstes Jahr passieren wird», sagte der ehemalige Rennfahrer. «Für uns und ihn ist es wichtig, die Zukunft zu verstehen, und wir werden es vor Ende August wissen. In 10 oder 15 Tagen wird die Entscheidung fallen. Ich wäre wirklich glücklich, denn nach dem ersten Jahr werden wir im zweiten Jahr mehr Wissen über die Strecken, die Reifen und die Meisterschaft haben. Wir könnten einen großen Schritt machen und in jedem Rennen auf dem Podium stehen. Dessen bin ich mir sicher.»

Möglichkeiten in der MotoGP hat der 13-fache GP-Sieger keine, allenfalls bei GRT Yamaha gibt eine theoretische Chance.



«Wenn wir keine Lösung finden, freue ich mich für ihn, wenn er ein offizielles Motorrad und Team findet, weil er es verdient hat», betonte Sacchetti, der sich nicht über fehlendes Interesse von Fahrern und Managern beklagen kann. «Wir haben bereits andere Optionen, die eine neue Herausforderung, Emotion und Situation mit sich bringen werden. Was auch immer passiert, wir werden es genießen. Möglichkeiten gibt es nicht nur in der Supersport-Kategorie, sondern auch in der Superbike … aber wir werden auf Andrea warten. Es gibt viele Fahrer, die für nächstes Jahr ein Motorrad suchen, also gibt es mehr Fahrer als Motorräder. Huertas ist wirklich gut, aber es gibt weitere gute Fahrer in der Supersport-WM, also werden wir sehen.»