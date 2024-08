Hafizh Syahrin: SBK-WM 2025 mit Ducati und Petronas?

Der Gaststart von Hafizh Syahrin beim Superbike-Meeting in Portimão geschah nicht grundlos. Der Malaysier arbeitet an einem Comeback mit Ducati und hofft auf Unterstützung von Petronas.

Es war eine Überraschung, als Hafizh Syahrin beim siebten Event der Superbike-WM 2024 auf dem Autódromo Internacional do Algarve mit einer Wildcard auftauchte. Offiziell wurde der Gaststart von seinem Team JTD Racing aus der Asian Road Racing Championship (ARRC) abgewickelt, tatsächlich steckte das offizielle Ducati-Testteam dahinter.

Es lag auf der Hand: Das war kein normaler Gaststart, sondern der erste Schritt zur Vorbereitung seiner Rückkehr in die Weltmeisterschaft! «Ja, das wollen wir versuchen», bestätigte 30-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Allerdings ist die Zeit knapp und das Team gibt es erst seit Dezember, also nur etwas mehr als ein halbes Jahr. Ich muss mich bei meinem Boss bedanken, dass es mit Portimão geklappt hat.»

Syahrins ‹Boss› ist Teambesitzer Tunku Ismail, Regent und Kronprinz von Johor. Der 40-Jährige hat auch einen Fußballverein in seinem Portfolio. «In der ARRC läuft es ziemlich gut, wobei das Feld in der WM stärker besetzt und mir fiel auf, dass das Level im Vergleich zu 2023 insgesamt gestiegen ist», meinte der frühere Moto2- und MotoGP-Pilot. «Auch mit einem guten Motorrad ist es nicht einfach und ohne vorherige Testfahrten tut man sich schwer. Aber der Gaststart war eine gute Erfahrung und es war schön zu sehen, dass wir uns mit jeder Session steigern konnten.»

Während seiner Karriere wurde Malaysier häufig von Petronas protegiert. Der Mineralölkonzern in Staatsbesitz engagiert sich in der seriennahen Weltmeisterschaft aktuell beim Honda-Team der Japanerin Midori Moriwaki, für das Syahrin 2022 und 2023 gefahren war. Würde Petronas den Einstieg von JTD Racing in die Superbike-WM unterstützen.





«Wir sprechen darüber», hielt sich Syahrin bedeckt. «Was die Zukunft bringen wird, weiß ich nicht. Ich konzentriere mich auf meinen Job, das Management macht seinen. Meine Hoffnung ist, dass wir mit einem guten Paket einsteigen werden. Wir werden sehen.»