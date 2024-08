Ducati zweifelt: Funktioniert Ballast-Lösung überall?

Als WM-Dritter ist der dritte Superbike-WM-Titel für Álvaro Bautista in weiter Ferne. Der Ducati-Pilot und sein Aruba.it-Team schauen bereits auf die kommende Saison. Die Positionierung des Ballast bleibt ein Thema.

Durch die Berücksichtigung des Fahrergewichts ab der Superbike-WM 2024 muss am Motorrad von Álvaro Bautista mit zusätzlichem Gewicht montiert werden. Für die bestmögliche Positionierung des Ballast wurde viel Zeit benötigt.

Erst seit Most hat Ducati eine Lösung gefunden, die dem leichtgewichtigen Spanier das Gefühl und Vertrauen vermittelt, das für schnelle Runden essenziell ist. Allerdings besteht weiter die Unsicherheit, ob die Lösung auf jeder Rennstrecke funktionieren wird.



«Es war schwierig, das beste Set-up zu finden, aber in Most haben wir den besten Kompromiss gefunden», bestätigte Aruba.it Teammanager Serafino Foti. «Die Balance des Motorrads ist sehr empfindlich auf Veränderungen und dem Gewicht von Álvaro. Das ist das Problem. Auf manchen Strecken ist das Gewicht gut verteilt, aber auf anderen muss man es wieder verlagern. Das ist nicht einfach, denn das statische Gewicht ist eine Sache, aber das dynamische Gewicht ist eine ganz andere Geschichte, und das ist momentan das Hauptproblem. Wir wissen nicht, ob eine Rennstrecke schwierig sein wird – das werden wir herausfinden, wenn wir dort ankommen. Das Motorrad war in Most ziemlich gut und in Portimão hatte Álvaro das gleiche Gefühl.»

Bei 142 Punkten Rückstand auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu ist die Titelverteidigung für den zweifachen Weltmeister zwar theoretisch noch möglich, doch äußerst unrealistisch. Die verbliebenen Saisonrennen werden von Ducati daher schon zur Vorbereitung auf die kommende Saison genutzt. Zwischen Bautista und Ducati besteht Einigkeit darüber, dass man zusammen weitermachen wird.



«Nächstes Jahr werden wir das gleiche Motorrad haben und es ist wichtig, es weiter zu verbessern. Dieses Jahr war sehr schwierig, aber wir arbeiten bei jedem Rennen und kontinuierlich weiter», sagte Foti. «Wir arbeiten an allen Fronten, um uns zu verbessern; es ist nicht ein Bereich, es sind kleine Dinge.»