Alvaro Bautista muss warten – Anwälte machen Urlaub

Bezüglich des neuen Vertrags zwischen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista, dem Team Aruba.it und Ducati herrscht für 2025 Einigkeit. Die Papiere werden vorbereitet, die Verlautbarung in den kommenden Tagen erwartet.

Nach seinem zweiten Platz im ersten Hauptrennen in Portimao herrschte im Lager von Alvaro Bautista ausgelassene Stimmung. Der Spanier war nach schlechtem Start und misslungener erster Kurve in der ersten Runde bis auf den 13. Platz zurückgefallen und kämpfte sich in den folgenden 19 Runden in famoser Weise durchs halbe Feld. Im Ziel fehlten ihm lediglich 0,78 sec zu Seriensieger Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW). «Ich habe fast wieder das gleiche Gefühl wie letztes Jahr und hatte die Pace, zu gewinnen», hielt der 39-Jährige fest.

Wie am 8. August von SPEEDWEEK.com berichtet, herrscht nach langen Verhandlungen Einigkeit zwischen Bautista, dem Aruba-Team und Ducati, es wird auch 2025 gemeinsam weitergehen.



Natürlich fragten die Berichterstatter nach dem ersten Rennen in Portugal nach, wann der Deal offiziell gemacht und für wie viele Jahre Bautista unterschreiben wird.

Der Spanier hatte nicht nur seinen Betreuer Mario beim Media-Debrief dabei, sondern neben Pressemann Federico Cappelli auch Manager Simone Battistella. An diesen gab der bestens aufgelegte Bautista die Frage lachend weiter: «Simone, haben wir schon unterschrieben? Und für wie viele Jahre?»



«Wenn es nach mir ginge, für fünf Jahre», grinste der Manager.



«Das ist klar, weil du dann eine ordentliche Provision bekommst», warf ein italienischer Journalist ein.



Bautista lachend: «Simone bekommt gar nichts, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich habe eine Familie und meine kleine Tochter isst sehr viel. Simone kann ich nicht mehr bezahlen, Mario auch nicht mehr.»

Bezüglich der Vertragslaufzeit war der dreifache Champion ebenfalls schlagkräftig: «Ich habe das Reglement gelesen, das Maximalalter in der Superbike-WM beträgt 50 Jahre, ich habe also noch zehn Jahre vor mir. Aber nur, wenn es nicht so heiß ist wie in Portimao, das ist nichts für mich.»



Wie SPEEDWEEK.com aus verlässlicher Quelle erfuhr, hat Bautista noch nicht unterschrieben. Der Grund dafür ist simpel: Die für die Vertragsaufsetzung zuständigen Rechtsanwälte sind im Urlaub! Es ist nur noch eine Frage von Tagen – dann wird die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit offiziell.

