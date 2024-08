Gelüftet: Warum Toprak Razgatlioglu (BMW) nie stürzt

Toprak Razgatlioglu zeigt in der Superbike-WM 2024 eindrucksvoll, wie man mit der BMW M1000RR Rennen gewinnen kann und dabei kaum Stürze fabriziert. Michael vd Mark hat das Geheimnis seines ROKiT-Teamkollegen gelüftet.

Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark bilden bei ROKiT BMW ein harmonisches Gespann. Sportlich arbeitet man zusammen, menschlich versteht man sich gut und jeder freut sich mit dem jeweils anderen über Erfolge. Wobei die Rangordnung klar ist: Der Türke sorgt für die Siege und führt die Gesamtwertung an. Der Niederländer wiederum zeigt nach zwei schwierigen Jahren einen Aufwärtstrend und kämpft um Platzierungen in den Top-5.

Van der Mark hat kein Problem, die Klasse seines Teamkollegen anzuerkennen. «Viele sind überrascht wie Toprak derzeit dominiert. Wenn man sich aber daran erinnert, wie schnell er im vergangenen Jahr mit der Yamaha fuhr und mit wie viel Überschuss er von Álvaro Bautista überholt wurde, war klar, dass er hervorragend war», sagte der 31-Jährige in seiner Kolumne bei unseren Kollegen von racesport.nl. «Bei den Rennen in Barcelona oder Portimão wurde es jede Runde auf der Geraden überholt, sodass man es ab einem gewissen Punkt kaum mehr hinschauen konnte. Jetzt hat er die Mittel zur Verfügung, die ihm vorher gefehlt haben – und das kommt dabei heraus. Wenn er das schon früher gehabt hätte, hätte er inzwischen mehr Weltmeistertitel.»

Van der Mark spielt damit auf die höhere Motorleistung der BMW und damit die bessere Beschleunigung sowie Höchstgeschwindigkeit an.

Um sich etwas abzuschauen, studiert van der Mark die Daten seines Teamkollegen. Dabei wird offensichtlich, warum der Weltmeister von 2021 so selten stürzt. «In den vergangenen Jahren hat man ihn kaum Fehler machen sehen, und dieses Jahr hat er noch keinen einzigen gemacht. Meiner Meinung nach ist er mit Abstand der beste Fahrer in diesem Fahrerlager», zollte der Niederländer Respekt. «Von außen betrachtet wirkt sein Fahrstil einzigartig, aber wenn man sich die Daten anschaut, ist es gar nicht so unterschiedlich. Natürlich macht er es anders als die anderen, aber es ist nicht unmöglich. Seine Fahrweise erklärt, warum er schnell ist und fast nie stürzt. Er bremst fast ausschließlich, wenn das Motorrad aufrecht ist, deshalb riskiert er wenig. Es ist eine andere Art und Weise als die meisten Rennfahrer, aber es funktioniert.»