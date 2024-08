SBK-Kalender 2025: Wenig deutet auf Deutschland hin

Dieses Jahr umfasst der Kalender der Superbike-WM zwölf Events, 2025 könnten es 13 werden. Es wird zwei oder sogar drei neue Austragungsorte geben, Deutschland gehört nicht dazu.

Die Superbike-Weltmeisterschaft beginnt traditionell am letzten Februar-Wochenende auf der malerischen Rennstrecke auf Phillip Island in Südaustralien. 2025 ist der Termin 21.–23. Februar, am Montag und Dienstag (17./18. Februar) davor ist auf gleicher Strecke der offizielle Test von Promoter Dorna.

Neben Phillip Island sind folgende Austragungsorte fix, wobei es noch keine Termine gibt: Assen/Niederlande, Misano/Italien, Donington Park/Großbritannien, Most/Tschechien, Portimao/Portugal, Magny-Cours/Frankreich, Cremona/Italien, Aragon/Spanien und Jerez/Spanien.



Damit steht das Grundgerüst mit zehn Veranstaltungen.

Nicht mehr dabei sein wird Estoril nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, dieses Jahr als Ersatz für den Balaton Park Circuit in den Kalender gerückt.

Die Dorna hatte bereits für 2024 einen Vertrag mit Promoter HUMDA für einen SBK-Event in Ungarn. Dieses Kürzel steht für «Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency», die vom ungarischen Ministerium für Innovation und Technologie gegründet wurde und für die Entwicklung des Motorsports und der Verkehrssicherheit zuständig ist.

Die Schwierigkeit: HUMDA hatte keinen Vertrag mit einer Rennstrecke, dieser wurde inzwischen aber für zehn Jahre mit dem Balaton Park Circuit geschlossen, ist aus Ungarn zu hören. 2025 kann es also mit einem Jahr Verspätung losgehen. Wer für die Kosten des Umbaus aufkommt, die neue Strecke am Plattensee hat bislang keine Homologation des Weltverbands FIM, ist nicht bekannt.

Bei den Rennen in Donington Park und Most waren Verantwortliche des Slovakia Rings zu Besuch, schauten sich alles genau an und äußerten sich anschließend sehr optimistisch, 2025 eine SBK-Veranstaltung zu haben. Die Streckeninspektion durch die FIM hat bereits stattgefunden, läuft alles glatt, wird die Dorna den Vertrag in den kommenden Wochen unterschreiben.

Dass es in Barcelona weitergeht, ist nicht ausgeschlossen, hängt aber von mehreren lokalpolitischen Faktoren ab. Bleibt der Circuit de Catalunya im Kalender, dann als zusätzliches Meeting zu den angestrebten zwölf oder 13 Austragungsorten.

Die erhoffte Rückkehr nach Katar auf dem Heimweg vom Saisonstart in Australien bleibt Stand heute aus. Gleiches gilt für ein Meeting in Deutschland: Zwar findet immer wieder ein Gedankenaustausch zwischen der Dorna und der Geschäftsführung des Hockenheimrings statt, bis heute gibt es aber wenig, was auf eine baldige Zusammenarbeit hindeutet.

Seit Monaten gibt es Gespräche mit den Verantwortlichen von neuen Rennstrecken in Cancun/Mexiko und China, diese werden aber frühestens 2026 im Kalender auftauchen.

Voraussichtliche Austragungsorte SBK-WM 2025:

Phillip Island/Australien

Assen/Niederlande

Misano/Italien

Donington Park/Großbritannien

Most/Tschechien

Balaton Park/Ungarn

Slovakia Ring/Slowakei

Portimao/Portugal

Magny-Cours/Frankreich

Cremona/Italien

Aragon/Spanien

Jerez/Spanien