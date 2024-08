Schock für Domi Aegerter: Schwerer Trainingsunfall

Innerhalb sieben Wochen finden die letzten fünf Events der Superbike-WM 2024 statt. Dominique Aegerter (GRT Yamaha) hat sich am Mittwoch beim Training in Österreich verletzt und wird am heutigen Freitag operiert.

Der Kalender der diesjährigen Superbike-WM ist stark auseinandergerissen, zwischen den Meetings war teilweise wochenlang Pause. Doch die letzten fünf Veranstaltungen werden innerhalb sieben Wochen abgespult.

Dominique Aegerter hat sich am Mittwoch, 28. August, beim Training in Österreich mehrere Rippen gebrochen und an der rechten Schulter verletzt. Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt.

Aegerter aus der Yamaha-Truppe GRT wurde in die Schweiz geflogen und unterzieht sich am Freitagnachmittag (30. August) im Krankenhaus in Bern einer Operation an der Schulter. Weil auf den MRT- und Röntgenaufnahmen nicht zu erkennen ist, welche Verletzungen neu sind und welche von früher herrühren, muss ein Experte die Schulter aufschneiden, um das beurteilen zu können.

Wie lange die Genesungszeit dauert, und wie viele Veranstaltungen der zweifache Supersport-Champion ausfällt, wird sich erst nach der Operation mit Bestimmtheit sagen lassen. In Magny-Cours am zweiten September-Wochenende wird Domi auf keinen Fall dabei sein, die Teilnahme an den Rennen in Cremona am 21./22. September gilt als unwahrscheinlich.

Die Verletzung wirft Aegerter nicht nur sportlich zurück, sondern auch in den Vertragsverhandlungen für 2025. Zwar hat Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli gegenüber dem Rohrbacher gesagt, dass er gerne mit ihm weitermachen würde, einen unterschriftsreifen Vertrag hat er bislang aber nicht. Und einige Sponsoren des Giansanti Racing Teams wie Pata und Prometeon drängen auf die Verpflichtung Andrea Iannones, der ihnen in Italien viel zusätzliche mediale Aufmerksamkeit bescheren würde.