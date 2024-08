Sylvain Guintoli nimmt Auszeit: Sohn schwer krank

Eine traurige Nachricht verkündete am Freitag BMW-Testfahrer Sylvain Guintoli. Dass sich der Superbike-Weltmeister von 2014 aus familiären Gründen eine Auszeit nimmt, ist noch der gute Teil.

Die Nachricht, die Sylvain Guintoli am Freitagvormittag über seine Social-Media-Kanäle verbreitete, ist für ihn und seine Familie eine Tragödie. Der sechsfache Familienvater teilte mit, dass sein jüngster Sohn an Krebs erkrankt ist.



«Ich bin am Boden zerstört, als ich erfuhr, dass bei unserem jüngsten Sohn Krebs diagnostiziert wurde», sagte der 42-Jährige offen. «Unser kleiner Junge kämpft wie ein Champion und unsere Familie ist vereint, um ihn zu unterstützen.»

Guintoli lebt mit seiner englischen Ehefrau Caroline in Nuneaton in der Nähe von Birmingham. Für unbestimmte Zeit wird sich der Franzose, der 2014 auf Aprilia die Superbike-Weltmeisterschaft gewann, von seinen beruflichen Aktivitäten zurückziehen.

«Ich werde das letzte Rennen der Endurance-WM verpassen sowie auch die nächsten MotoGP-Rennen mit TNTSports», gab Guintoli bekannt. «Wir möchten dem NHS Children Oncology Team, BMW, NorthOne und WBD für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit danken.»

Guintoli bildet seit diesem Jahr gemeinsam mit Bradley Smith das Superbike-Testteam von BMW. Es ist davon auszugehen, dass er auch diese Aufgabe vorerst ruhen lassen wird.