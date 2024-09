SBK in Magny-Cours: Pirelli rechnet mit Regen

Seit der Neuasphaltierung und Verlegung vom Oktober in den September hat Magny-Cours für die Piloten der Superbike-WM ein wenig seinen Schrecken verloren. Einheitslieferant Pirelli bringt dennoch einen neuen Regenreifen.

In früheren Jahren haben wir auf der Rennstrecke in Magny-Cours häufig wahre Sturzfestivals gesehen. Denn beim angestammten Termin gegen Saisonende im Oktober war es zumeist kalt, regnerisch und der Asphalt bot bei diesen Bedingungen kaum Grip. Die Fahrer flehten förmlich um einen früheren Termin für das Superbike-Meeting in Frankreich. 2021 wurden ihre Stimmen erhört, seitdem wird Anfang September gefahren – in diesem Jahr am kommenden Wochenende vom 6. bis 8. September.

Die 4,4 km lange Piste im Herzen Frankreichs ist sehr flach und weist nur minimale Höhenunterschiede auf, abgesehen von einer kleinen Senke in Kurve 3 und einem leichten Anstieg in der Nähe von Kurve 15. So werden die Reifen im Gegensatz zur Rennstrecke der vorherigen Runde in Portimão keiner übermäßigen Quer- oder Längsbelastung ausgesetzt. Viele ihrer Kurven sind von anspruchsvollen Abschnitten anderer Rennstrecken inspiriert und tragen daher deren Namen: Beispiele hierfür sind die schnelle ‹Estoril› (Kurve 3), die Haarnadelkurve ‹Adelaide› (Kurve 5) oder die Schikanen ‹Nürburgring› und ‹Imola› (Kurven 7-8 bzw. 12-13). Das Layout ist ideal für Reifentests.

«Mit Magny-Cours beginnt die zweite Saisonhälfte und das ist ein geeigneter Moment für uns, um die bisher erzielten Entwicklungsfortschritte zu bewerten und die Arbeit im zweiten Teil der Meisterschaft zu planen», sagte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier. «Der glatte Asphalt der Rennstrecke von Nevers ist besonders wichtig für die Reifen, da er wenig Grip bietet und die kleinen Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Spezifikationen verstärkt und uns so wertvolle Daten liefert. Magny-Cours ist auch die ideale Strecke, um die Regenreifen zu testen, da bei Regen die ohnehin schlechte Haftung der Oberfläche drastisch reduziert wird.»

Demzufolge bringt Pirelli eine Vielzahl neuer Lösungen mit nach Frankreich. Darunter weiche, haltbare Rennreifen, Vorderreifen mit erhöhter Stabilität und auch ein Regenreifen. Tatsächlich hat sich die Wettervorhersage für die kommenden Tage leicht geändert. An beiden Renntagen muss bei hohen Temperaturen mit vereinzelten Regenschauern gerechnet werden.