Wegen MotoGP: SBK-Zeitplan in Magny-Cours geändert 02.09.2024 - 07:54 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Magny-Cours erwartet die Superbike-WM

Am kommenden Wochenende findet in Misano die MotoGP und in Magny-Cours die Superbike-WM statt. Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft erfuhr deswegen eine Änderung.