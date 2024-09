SBK in Magny-Cours: Verletzte, Vertreter, Wildcards

Die Liste der verletzten Superbike- und Supersport-Piloten war nach dem Meeting in Portimão lang. Nicht alle sind für das Rennwochenende in Magny-Cours wieder einsatzbereit oder fehlen aus anderen Gründen.

Hinter einigen Teilnehmern der Superbike-Weltmeisterschaften steht für den Event am kommenden Wochenende in Magny-Cours ein Fragezeichen. Definitiv fehlen wird Dominique Aegerter, der wegen einer Trainingsverletzung an der Schulter operiert wird. Wer den Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing ersetzen wird, steht zur Stunde nicht fest.

Weiterhin Verletzungssorgen plagen Petronas MIE Honda. Nachdem Adam Norrodin in Portugal im zweiten Lauf über starke Kopfschmerzen klagte – der Malaysier hatte sich in Donington Park bei einem Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen – wird der Superbike-Rookie von Ivo Lopes ersetzt, der in Portimão noch Tarran Mackenzie vertrat. Der Engländer, der ebenfalls in Donington einen schweren Schlag auf den Kopf erhielt, hofft beim Routinecheck am Donnerstag auf Freigabe.

Die Supersport-WM ist stärker betroffen als die Top-Kategorie. Auf Rennfreigabe hofft Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), der in Portimão stürzte. Marcel Brenner, der bei der Hitzeschlacht an der Algarve einen Schwächeanfall erlitt, wird bei MTM Kawasaki von Lokalmatador Guillaume Antiga ersetzt.

Und es gibt weitere Änderungen im Teilnehmerfeld. Bei VFT Racing gibt es ein Wiedersehen mit Lorenzo Dalla Porta, der den verletzten Yeray Ruiz ersetzt. Der Spanier hatte sich bei einem Highsider in Donington mehrere Wirbel gebrochen und wird noch länger pausieren müssen. Spannend wird die Rückkehr des 300er-Weltmeister von 2022, Alvaro Diaz, zu beobachten sein, der bei Yamaha Thailand anstatt Krittapat Keankum aufgeboten wird. Der junge Spanier bestreitet in diesem Jahr hauptberuflich die italienische Superbike-Serie. Nach seinem Abflug in Portimão wird Lorenzo Baldassarri in Magny-Cours von Luca de Vleeschauwer ersetzt. Der Belgier ist Zweiter der IDM Supersport und kennt die Triumph bestens.

Bekannt sind die zwei Wildcards der Franzosen Corentin Perolari (Honda) und Alexy Negrier (Yamaha). Als dritter Gaststarter ist Enzo De La Vega mit seinem Yamaha-Team Perles de Fruits Racing Team CMS dabei.

In der Supersport-WM 300 muss das deutsch-niederländische Kawasaki-Team RT Motorsport by SKM weiterhin auf Petr Svoboda verzichten, für den Samuel Di Sora aufgeboten wird. Der Franzose stand bis Portimão bei Arco Yamaha unter Vertrag. Das spanische Team hat noch keinen Ersatz nominiert.