Domi Aegerter operiert: Sein Ersatz für Magny-Cours

Nach seinem Trainingsunfall wurde Dominique Aegerter operiert. SPEEDWEEK.com brachte in Erfahrung, wer den Yamaha-Piloten beim Superbike-Meeting in Magny-Cours ersetzen wird – es ist ein alter Bekannter.

Dominique Aegerter hat sich am Mittwoch, 28. August, beim Training in Österreich mehrere Rippen gebrochen und an der rechten Schulter verletzt. Am Freitagnachmittag wurde der 33-Jährige im Krankenhaus in Bern operiert. Erst im Rahmen des Eingriffs konnte festgestellt werden, welchen Umfang die Verletzung hat und wie lange der Schweizer voraussichtlich ausfallen wird.

Was wir bisher nur wissen: Aegerter wird am heutigen Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen und wird beim bevorstehenden Meeting der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours fehlen.

Auf der Suche nach einem Ersatz wurde Aegerters Yamaha-Team Giansanti Racing schnell fündig. Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, soll Alessandro Delbianco für die Veranstaltung in Frankreich die verwaiste R1 pilotieren. Der Italiener befindet sich sportlich auf einem Hoch und gewann als Gesamtzweiter zwei der bisher zehn Rennen der nationalen Superbike-Serie.

Delbianco fährt seit zwei Jahren Yamaha und ist nicht nur deswegen ein geeigneter Vertreter für Aegerter. 2018 bestritt der 27-Jährige die Superstock-1000 mit Althea BMW, anschließend die Superbike-WM 2019 mit MIE Honda. Danach wechselte er in die italienische Meisterschaft, kehrte aber für Kurzeinsätze bei Honda und Pedercini Kawasaki mehrmals zurück in die Weltmeisterschaft.