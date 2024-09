Alex Lowes (33): Frau weg, Töchter gaben Vollgas

Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes sehnt das Meeting der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours herbei, denn seine beiden Töchter haben dem Engländer während der vierwöchigen Pause ordentlich eingeheizt.

Alex Lowes fährt eine starke Superbike-WM 2024, die wahrscheinlich seine beste Saison mit Kawasaki werden wird. Als WM-Vierter hat der 33-Jährige nach sieben Meetings 213 Punkte eingefahren, 272 Punkte im Jahr 2022 ist die bisherige Messlatte. Hochgerechnet (er hat an jedem Rennwochenende im Durchschnitt 30,4 Punkte eingefahren), könnte Lowes sogar besser abschneiden als 2019, als er bei Yamaha mit 341 Punkten WM-Dritter wurde.

Die Vorbereitung des Kawasaki-Piloten auf achte Saisonmeeting war jedoch anders als üblich. Weil seine Frau Corinne zur Hochzeit einer Freundin nach Paris gereist war, war Lowes alleine zu Hause mit seinen Zwillingstöchtern.



«Ich habe die Pause genossen, aber ich bin mehr als bereit, wieder loszulegen», sagte der Familienvater. «Ich habe einige Zeit mit meinen Kindern verbracht. Weil meine Frau weg war, hatte ich die Kinder für mich alleine. Das ist ein gutes mentales Training, denn sie sind fast drei Jahre alt und geben Vollgas! Das hat Spaß gemacht, aber jetzt geht es wieder an die Arbeit, und ich habe dafür hart trainiert.»

Der Circuit de Nevers Magny-Cours war für Kawasaki-Piloten mit fünf Podestplätzen sowie 15 Top-8-Ergebnissen in Vergangenheit ein gutes Pflaster.



«Es ist eine Strecke, die ich wirklich mag», gab Lowes zu. «Wie immer werden wir uns am Freitag mit Pere, meinem Crew-Chief, und dem Rest der Jungs an die Arbeit machen, um unsere Basis auf dem Motorrad zu verstehen. Dann werden wir sehen, wo wir am Samstag und Sonntag stehen. Unser Ziel ist es, auf einer Strecke, die mir Spaß macht und auf der das Motorrad gut läuft, um das Podium zu kämpfen.»