Michael vd Mark (1.): «Die BMW funktioniert überall»

Mit der Tagesbestzeit am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours bestätigte Michael van der Mark seinen Aufwärtstrend und den von BMW. Der Sturz von ROKiT-Teamkollege Toprak Razgatlioglu war ein Schock.

Dass eine BMW die Zeitenliste anführt, ist seit dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu zum bayerischen Hersteller normal geworden. 15 Siege hat der 27-Jährige in der Superbike-WM 2024 bereits eingefahren und mit einer überlegenen Bestzeit im ersten Training begann das Meeting in Magny-Cours wie gewohnt.

Aber im zweiten Training am Nachmittag stürzte Razgatlioglu und nicht wenige Beobachter hielten es für unwahrscheinlich, dass der BMW-Pilot die Kollision mit einer Streckenbegrenzung heil überstanden hat. Nach bangen Sekunden rappelte sich der Weltmeister von 2021 wieder auf und ging selbstständig aus dem Gefahrenbereich. Nach erster Diagnose hat sich der 54-fache Sieger lediglich eine Rückenprellung zugezogen, Neuigkeiten aus dem Krankenhaus sind bisher jedoch nicht eingetroffen.

«Ich sah Toprak weggehen, den Sturz aber erst später in der Box – das war heftig», sagte auch Razgatlioglu-Teamkollege Michael van der Mark. «Was wir derzeit wissen, scheint er riesiges Glück gehabt zu haben, dass der Einschlag so was wie er war. Ich hoffe, er ist in Ordnung und kann am Samstag wieder aufs Motorrad steigen.»

In Abwesenheit des WM-Leaders sprang van der Mark in die Bresche und fuhr am FP2 in 1:36,010 min die Tagesbestzeit und war damit sogar 0,3 sec schneller als Razgatlioglu am Vormittag. Der Niederländer – in den vergangenen zwei Jahren dauerverletzt – zeigt seit mehreren Meetings einen klaren Aufwärtstrend.

«Schon am Vormittag fühlte sich mein Bike ausgezeichnet an und es fühlte für mich so an, dass wir alles an der richtigen Stelle hatten», lobte der 31-Jährige aus der Käsestadt Gouda seine M1000RR. «Im zweiten Training ließ ich dann auch nur eine Kleinigkeit ändern. Ich bin dann nur auf die Strecke, habe Runden abgespult und lediglich versucht, präzise und geschmeidig zu fahren. Wir haben jetzt eine gute Basisabstimmung und passen nur selten etwas an – unser Paket funktioniert überall. Gibt es ein Problem, muss man es eher mit einer Anpassung des Fahrstils lösen. Mein Selbstvertrauen wächst, wobei es in diesem Jahr so eng zugeht, dass, auch wenn man den bestmöglichen Job abliefert, vielleicht nur Zehnter ist.»