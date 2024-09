Magny-Cours, FP2: BMW bleibt vorn, übler Toprak-Sturz

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours sorgte Michael van der Mark (BMW) für die schnellste Runde. Aber ein schlimmer Sturz von Toprak Razgatlioglu im FP2 sorgte für einen schockierenden Moment.

Das Wetter in Magny-Cours unterscheidet sich am Freitag mit um 20 Grad Celsius deutlich von den Bedingungen beim siebten Superbike-Meeting in Portimão, als es über 30 Grad schweißtreibend heiß war. Die Kehrseite der Medaille in Frankreich: Es besteht über das Wochenende eine gewisse Wahrscheinlichkeit von Regen.

Am Vormittag hatte Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:36,347 min die schnellste Zeit gefahren. Bemerkenswert: Mit Garrett Gerloff und Michael van der Mark auf den Positionen 2 und 3 folgten hinter dem WM-Leader zwei weitere M1000RR.

Während Michael Rinaldi (Ducati) im zweiten Training bereits auf seiner Out-Lap mit einem Defekt ausrollte, fuhr Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes in 1:36,731 min die erste ansprechende Rundenzeit. Gut das halbe Feld fuhr sofort schneller als am Vormittag.

In kleinen Schritten wurde die beste Zeit von Danilo Petrucci (Barni Ducati), Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati) bis auf 1:36,583 min heruntergeschraubt, bis Razgatlioglu nach 13 Minuten auf seiner ersten fliegenden Runde mit 0,5 sec Vorsprung auf dem Weg zu einer dominanten Zeit war – und dramatisch stürzte!

Dem BMW-Piloten rutschte in der schnellen Linkskurve 13 das Vorderrad weg, rutschte zuerst mehrere Meter über den Asphalt und anschließend über die Wiese. Dort schlug der Türke im Bereich des Kopfes gegen eine Streckenbegrenzung und rutschte rotierend zurück auf die Rennstrecke. Es sah fürchterlich aus! Wie durch ein Wunder verließ der 27-Jährige gestützt, aber auf eigenen Füßen die Sturzstelle.

Die Session wurde sofort abgebrochen und Razgatlioglu zur Untersuchung ins Medical-Center gebracht. Es war klar, dass der BMW-Pilot mindestens am Freitag nicht mehr auf sein Motorrad steigen würde – und möglicherweise auch nicht am Samstag und Sonntag! Nach erster Diagnose ist der WM-Leader mit einer Prellung am Rücken davongekommen. Vorsichtshalber werden im örtlichen Krankenhaus weitere Untersuchungen vorgenommen.

Wenige Minuten nachdem die Session fortgesetzt wurde, rutschte auch Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) aus. Der Sturz des 39-Jährigen war aber weitaus harmloser. Nach einer Blitzreparatur konnte der Spanier das Training fortsetzen.

Bei noch zehn Minuten führte weiterhin Bulega vor Petrucci; auf Platz 3 zeigte van der Mark eine Steigerung. Nur Gerloff und Xavi Vierge (Honda) hatten ihre Zeit vom Vormittag nicht verbessert.

Nachdem sich Bulega zwischenzeitlich auf eine 1:36,159 min gesteigert hatte, sorgte am Ende van der Mark in 1:36,010 min für die bisher schnellste Rundenzeit des Wochenendes. In der kombinierten Zeitenliste belegt Razgatlioglu den dritten Platz.

Als Vierter bestätigte Gerloff mit 0,4 sec Rückstand die gute BMW-Performance in Magny-Cours. Auf Platz 5 reihte sich Kawasaki-Pilot Alex Lowes ein.

Bester Yamaha-Pilot wurde Jonathan Rea mit 0,7 sec Rückstand auf der achten Position. Für Honda erreichte Iker Lecuona die 15. Zeit.

Philipp Öttl – in Magny-Cours einziger deutschsprachiger Teilnehmer – beendete den ersten Trainings beim Heimrennen seines Yamaha-Teams GMT94 auf Platz 18.