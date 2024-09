Nicolò Bulega (2./Ducati): Keine Scheu vor Regen

Obwohl Nicolò Bulega in seiner Rookie-Saison schon viele starke Rennen zeigte, ist der Ducati-Werkspilot von seiner Performance am ersten Trainingstag in Magny-Cours selbst positiv überrascht.

Man konnte davon ausgehen, dass Nicolò Bulega als Supersport-Weltmeister und im Aruba.it Ducati-Werksteam einen ordentlichen Einstand in der Superbike-WM 2024 geben würde. Kaum jemand hatte jedoch erwartet, dass der junge Italiener seinen Teamkollegen und zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista die meiste Zeit im Griff hat und als WM-Zweiter zum achten Saisonmeeting in Magny-Cours kommen würde.



Außerdem erstaunlich: Bulega ist der einzige Superbike-Pilot, der in diesem Jahr in jedem Rennen gepunktet hat!

Nach Platz 4 im ersten Training steigerte sich der 24-Jährige am Nachmittag um fast 0,9 sec auf eine 1:36,159 min – nur BMW-Pilot Michael van der Mark war um 0,149 sec schneller.



«Normalerweise habe ich am ersten Tag immer Probleme – zum Beispiel in Donington oder Most», wunderte sich Bulega. «Als Rookie auf einem Superbike muss man alle Referenzen neu lernen, weil man viel schneller an den Bremspunkten ankommt. Hier in Magny-Cours hatte ich aber auf Anhieb ein gutes Gefühl. Toprak begann rasant, für mich war es aber die erste Session hier mit dem Superbike und nahm mir meine Zeit.»

Für das Wochenende in Frankreich besteht vor allem für Samstag eine Wahrscheinlichkeit von Regen. Bewahrheitet sich die aktuelle Vorhersage, könnte es am Nachmittag zu einem Flag-to-Flag-Rennen kommen.



«Normalerweise mag ich es im Nassen – mein erstes Supersport-Rennen gewann ich auf nasser Piste», winkte Bulega ab. «Allerdings bin ich noch nie in Magny-Cours bei Regen gefahren. Ich hoffe, dass der Asphalt guten Grip hat, denn ich mag zwar die nassen Bedingungen, noch mehr aber, wenn ich auch Grip habe.»