Motocorsa Ducati: Eine seltsame Fahrerwahl für 2025

Mit Axel Bassani feierte das Ducati-Privatteam Motocorsa in der Superbike-WM großartige Erfolge, darunter sechs Podestplätze. Seit der Lockenkopf weg ist, läuft es nicht mehr rund.

Von 2021 bis 2023 fuhr Axel Bassani für das Team Motocorsa Ducati, eroberte in dieser Zeit sechs Podestplätze sowie die WM-Ränge 9, 7 und 6.



Der Italiener empfahl sich mit diesen Leistungen für das Kawasaki-Werksteam, wo er nach der Saison 2023 den Platz des scheidenden Jonathan Rea übernahm. Bassani bleibt der Provec-Truppe auch 2025 treu und wird für sie dann eine neue Bimota pilotieren.

Motocorsa erarbeitete sich in den drei Jahren mit Bassani den Ruf als eines der besten Ducati-Privatteams, doch dieses Jahr läuft mit Michael Rinaldi nichts zusammen. Obwohl das Team sehr gutes Material hat und der ehemalige Ducati-Werksfahrer (5 Siege, 23 Podestplätze) über den nötigen Speed verfügt, herrscht keine Harmonie und der Italiener schaffte erst vier einstellige Ergebnisse.

Dass Rinaldi das Team nach dieser Saison verlassen wird, ist schon länger klar. Bereits vor zwei Wochen war in Magny-Cours zu hören, dass Motocorsa einen Nachfolger gefunden hat. Jetzt sickerte in Cremona durch, um wen es sich handelt.

Teamchef Lorenzo Mauri einigte sich für 2025 mit dem Engländer Ryan Vickers, der aktuell auf Platz 6 der Britischen Superbike-Meisterschaft liegt. Der 25-Jährige aus der Nähe von Cambridge hatte 2022 in der Superbike-WM einen Ersatzfahrerjob im Team Pedercini Kawasaki und belegte damals in Most/Tschechien auf wenig konkurrenzfähigem Material in den beiden Hauptrennen die Ränge 23 und 17.

Vickers wird von Roger Burnett gemanagt, der im ersten Rennen der Superbike-WM-Historie 1988 in Donington Park auf Pole-Position stand. Ryan konnte 2018 die Britische Meisterschaft in der Superstock-600-Klasse dominieren und den Titel holen. Seit 2019 fährt er Superbike, seit 2023 ist er in der BSB ein regulärer Top-10-Pilot. Nichts in seinem sportlichen Lebenslauf prädestiniert ihn für den Platz bei Motocorsa Ducati, Vickers kann aber auf gute Unterstützung seiner Partner bauen.