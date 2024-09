Sam Lowes vor Cremona: «Ich muss mich aufraffen»

Auch wenn es seine erste Saison in der Superbike-WM ist, sind die Ergebnisse von Sam Lowes eher enttäuschend. Der Marc VDS Ducati-Pilot will sich am Wochenende in Cremona ins Zeug legen.

Das erste Jahr in der Superbike-WM von Sam Lowes verläuft holprig. In zehn der bisher 24 Rennen sah der Engländer nicht das Ziel oder stand verletzt nicht am Start. Fünf einstellige Ergebnisse stehen vier Finishs außerhalb der Top-15 gegenüber. Als WM-18. mit 40 Punkten ist der seit 14. September 34-Jährige das Schlusslicht der Ducati-Stammfahrer.

Zuletzt in Magny-Cours beendete der Marc VDS-Pilot das Wochenende mit einem Sturz. Beim Aragon-Test in der vergangenen Woche hat er wieder Selbstvertrauen getankt und fühlt sich bereit für das bevorstehende neunte Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit.

«Nach dem positiven Test in Aragon freue ich mich sehr auf den Lauf in Cremona», versicherte Lowes. «Dieser Test war der Schub, den wir benötigten. Denn Magny-Cours war ein schwieriges Wochenende, aber jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in dieses Wochenende. Das Gute ist, dass die Strecke in Cremona mit dem Superbike nicht neu für mich ist. Wir haben dort schon früh in der Saison getestet und das ist wirklich wichtig für mich, damit ich nicht bei null anfangen muss. Als wir dort waren, hatte ich ein gutes Gefühl und fand ein Set-up für das Motorrad, das gut funktionierte.»

Beeinträchtigt wurde die Saison von Lowes von einer Schulterverletzung, die er sich bei einem Sturz im Superpole-Race in Most zugezogen hatte und die ihn noch heute einschränkt.

«Ich habe keine Erwartungen, was die Ergebnisse angeht», beteuerte der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes. «Ich möchte einfach nur Spaß am Fahren haben, konkurrenzfähig sein und mich im Laufe des Wochenendes verbessern. Ich muss mich nach der Verletzung aufraffen und die Schulter wieder voll aufbauen, aber wir können mit viel Optimismus in dieses Wochenende gehen.»