Iker Lecuona (Honda) nach P6: «Es ist fantastisch» 22.09.2024 - 17:15 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Man sieht Iker Lecuona die Fortschritte der Honda an

Mit drei Platzierungen in den Top-6 gelang Iker Lecuona in Cremona das beste Superbike-Wochenende von Honda in diesem Jahr. Der Spanier sieht die Fortschritte der CBR1000RR-R, sieht aber weiter ihre Schwächen.