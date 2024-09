Cremona, Lauf 2: Fantastischer Petrucci holt Triple

Als erster Kundenpilot schaffte Danilo Petrucci mit dem Sieg im zweiten Superbike-Lauf in Cremona das Triple. Ducati eroberte das gesamte Podium. Starke Vorstellung von Bonovo BMW-Pilot Garrett Gerloff.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Von der Pole ging Danilo Petrucci (Ducati) vor Alex Lowes (Kawasaki) und Andrea Iannone (Ducati) ins Rennen. Iker Lecuona hielt als Fünfter die Honda-Flagge hoch. Einen großen Sprung machte Álvaro Bautista (Ducati) auf Startplatz 6. Aus der dritten Reihe gingen Andrea Locatelli (7./Yamaha) und Garrett Gerloff (9./BMW) ins Rennen.

Bei Rennstart um 14 Uhr lachte die Sonne vom Himmel und das Thermometer zeigte 27 Grad Celsius. 45.823 Zuschauer genossen das Superbike-Debüt von Cremona.

Die vorderen zwei Positionen waren schnell bezogen. Petrucci gewann den Start, dahinter nach Runde 1 Bulega. Aber gegen den Ducati-Privatier war an diesem Wochenende kein Kraut gewachsen. Schnell setzte sich der Routinier ab und kontrollierte das Rennen souverän und fehlerfrei. Nach 23 Runden feierte Petrucci sein erstes Triple in der Superbike-WM – der 33-Jährige ist der erste Privatier, dem das gelang.

Bulega schien den zweiten Platz sicher zu haben, doch im letzten Renndrittel geriet der Italiener unter Druck seines Aruba-Teamkollegen Bautista, der eine Weile benötigte, bis er sich durchs Feld gearbeitet hatte. Zwei Runden vor dem Ende zog der zweifache Weltmeister am Rookie vorbei und wurde Zweiter. Als Dritter im Ziel sorgte Bulega für ein reines Ducati-Podium. In der Gesamtwertung hat Bulega bis auf 13 Punkte auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) aufgeschlossen.

Als Vierter wurde Garrett Gerloff bester Nicht-Ducati-Pilot. Der Texaner im Team Bonovo BMW fuhr ein starkes Rennen und kämpfte kurz vor dem Ende Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes (5.) nieder. Sechster wurde Honda-Pilot Iker Lecuona.

Yamaha steckt auch mit der neuen Verkleidung in einer tiefen Krise: Nur Platz 9 für Andrea Locatelli, der 24 sec auf den Sieger einbüßte.

Markus Reiterberger startete wegen eines zusätzlichen Motors in der BMW von Toprak Razgatlioglu von ganz hinten und musste zusätzlich noch zwei Long-Lap absolvieren. Aber der Bayer fuhr schnelle Rundenzeiten und kam als 15. in den Punktenrängen ins Ziel.

Die Yamaha-Piloten Philipp Öttl und Marvin Fritz kamen auf den Positionen 17 und 18. ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Petrucci vor Iannone und Bulega in die erste Kurve. Dann Lowes, Bautista und Locatelli. Öttl auf 19.



Runde 1: Petrucci 0,5 sec vor Bulega und Iannone. Lecuona auf Platz 6, Gerloff Neunter.



Runde 2: Schnellste Runde Bulega in 1:29,438 min. Öttl auf 18, Fritz 20 und Reiterberger 23. Sturz Bassani.



Runde 3: Petrucci 0,5 sec vor Bulega und 1 sec vor Iannone. Bautista (5.) unter Druck von Lecuona



Runde 4: Nur die Top-2 und Bautista fahren 1:29 min. Reiti (22.) hat seine Long-Lap absolviert und startet seine Aufholjagd.



Runde 5: Petrucci und Bulega 2,1 sec vor Iannone und Lowes. Locatelli (7.) unter Druck von Gerloff. Öttl, Fritz und Reiti kämpfen in einer Gruppe um Platz 17.



Runde 6: Gerloff vorbei an Locatelli auf Platz 7.



Runde 7: Bautista schnappt sich Lowes und kassiert danach auch Iannone – Platz 3.



Runde 8: Petrucci 1,8 sec vor Bulega. Reiti vorbei an Fritz auf Platz 19.



Runde 9: Bautista (3.) nur minimal schneller als Bulega (2.). Sturz Mackenzie.



Runde 10: Lowes überholt Iannone und ist Vierter. Gerloff schnappt sich Platz 6 von Lecuona.



Runde 11: Petrucci fehlerfrei um 2 sec vor Bulega und 3,6 vor Bautista. Gerloff klopft bei Iannone an! Reiti (17.) führt die Gruppe an. Auf Redding (16.) fehlen 7,6 sec.



Runde 12: Iannone wird von Gerloff (5.) und Lecuona (6.) auf Platz 7 durchgereicht.



Runde 13: Bautista ist pro Runde 0,2 sec schneller als Bulega vor ihm.



Runde 14: Gerloff am Hinterrad von Lowes. Van der Mark macht in einer Runde drei Positionen gut und ist Siebter.



Runde 15: Petrucci kontrolliert seinen Vorsprung von 2,1 sec. Bautista nur noch 0,8 sec hinter seinem Teamkollegen.



Runde 16: Lecuona sicher auf Platz 6. Iannone gibt das Rennen in der Box auf. Reiti auf 16, Öttl 18 und Fritz 19.



Runde 17: Gerloff findet keinen Weg an Lowes (4.) vorbei.



Runde 18: Petrucci führt um 2,8 sec. Bautista nur noch 0,2 sec hinter Bulega.



Runde 19: Locatelli als bester Yamaha-Pilot nur noch Neunter.



Runde 20: Bautista hat noch keinen ernsthaften Überholversuch unternommen. Lowes verteidigt Platz 4 mit allem, was seine Kawasaki hat.



Runde 21: Auf der Gegengeraden zieht Bautista an Bulega vorbei auf Platz 2.



Runde 22: Gerloff vorbei an Lowes auf Platz 4! Sturz Gardner.



Letzte Runde: Petrucci gewinnt vor Bautista und Bulega.