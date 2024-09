Cremona, Sprint: Danilo Petrucci mit Start-Ziel-Sieg 22.09.2024 - 11:31 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Danilo Petrucci legte im Superpole-Race mit einem weiteren Sieg nach

Nach seinem ersten Sieg in der Superbike-WM am Samstag triumphierte Danilo Petrucci (Ducati) in Cremona auch im Superpole-Race. Nicolò Bulega (Ducati) nicht auf dem Podium. Nur eine BMW in den Top-9.